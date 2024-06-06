Общество

Минздрав России рассматривает изменения правил целевого набора обучения

Минздрав России рассматривает ряд вариантов по изменению правил целевого набора обучения, в этом году уже внесены изменения по процедуре подачи заявки и получения направления, чтобы повысить ответственность выпускников, которые должны исполнить обязательства по договору целевого обучения и отработать в конкретном медицинском учреждении, заявил на ПМЭФ министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«По целевому набору сегодня уже внесены в законодательство ряд изменений. В этом году изменили подход к целевой подготовке специалистов. Меняется процедура подачи заявки на обучение, получения направления и поступления в вуз. Рассматривается и ряд новых предложений, но пока они на стадии обсуждения», - приводит слова Мурашко РИА Новости.

Он отметил, что в целом обязательства по договору целевого обучения выпускниками выполняются. Так, в 2022-2023 году по программе «вуз-регион» практически 70% свои обязательства выполнили, при том что часть выпускников специалитета продолжают обучение в ординатуре, пояснил министр.