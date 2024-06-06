Общество

Игорь Иванов поздравил с профессиональным праздником работников легкой промышленности

Работников текстильной и легкой промышленности с профессиональным праздником поздравил председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Игорь Иванов напомнил, что ежегодно во второе воскресенье июня в России отмечают День работников текстильной и легкой промышленности, установленный указом президента РФ №1111 от 17 июня 2000 года.

«Легкая промышленность — это обширный сектор экономики, объединяющий сразу несколько отраслей: текстильную, швейную, кожевенную, меховую и обувную, а также производство искусственных кож и полимерно-пленочных материалов», - рассказал председатель Псковского облсовпрофа.

Он отметил, что флагманом отрасли в Псковской области можно назвать швейную фабрику «Славянка», где работает одна из крупнейших профсоюзных организаций региона.

«Ваш труд и профессионализм играют огромную роль в развитии текстильной и легкой промышленности. Ваш вклад в производство и качество продукции неоценим. В этот замечательный день мы от всей души благодарим вас за ваш труд, преданность делу и стремление к достижению новых высот. Желаем вам успехов, процветания и новых свершений в вашей благородной профессии. Пусть ваш труд всегда будет оценен и вознагражден», - обратился к работникам текстильной и легкой промышленности Игорь Иванов.