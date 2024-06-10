Общество

Сотрудник псковского управления ФСИН стала призером Всероссийского конкурса профмастерства

Старший инспектор информационно-аналитической группы УИИ УФСИН России по Псковской области Екатерина Брекелова заняла почетное второе место на Всероссийском смотре-конкурсе профессионального мастерства среди сотрудников уголовно-исполнительных инспекций и работников исправительных центров ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Победителей определили в Вологодском институте права и экономики ФСИН России.

В течение трех дней сотрудники системы исполнения наказаний из разных регионов страны проходили конкурсные испытания (тестирование по специальной, медицинской подготовке, владение табельным оружием, оказание доврачебной помощи, физподготовка и др.), обсуждали проблемные вопросы и делились опытом с коллегами.

Представитель Псковской области – старший инспектор УИИ Екатерина Брекелова в профильной номинации заняла почетное второе место, проявив высокие профессиональные знания и подготовку. В пенитенциарной системе она служит порядка 12 лет, из них половина связана с уголовно-исполнительной инспекцией. «В повседневной деятельности и в жизни капитан внутренней службы ответственна, дисциплинирована. Помогает в этом спорт. Екатерина увлекается лыжами, биатлоном. К заслуженной награде лучшего сотрудника УИИ она добавила еще одно достижение – лучший стрелок, став первой в дисциплине», - добавили в ведомстве.