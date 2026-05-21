Как привлечь деньги на свою идею, рассказали великолукским общественникам

Выездной проектный интенсив для руководителей и сотрудников НКО, молодежи и сотрудников бюджетной сферы провела автономная некоммерческая организация «Приоритет» в Великих Луках, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Андрей Николаев / ПЛН

В лекциях интенсива рассматривались правила заполнения и подачи заявки как на конкурс Росмолодёжь.Гранты, так и на региональные конкурсы субсидий для физических лиц и НКО.

«Центр "Приоритет" провел выездной проектный интенсив для руководителей и сотрудников НКО, молодежи и сотрудников бюджетной сферы. Вместе мы узнавали, где и как искать актуальные требования конкурсных площадок, учились корректно заполнять бюджет, чтобы расходы не забраковали эксперты, прорабатывали содержание проекта и упаковывали идею», - отметила по итогам мероприятия руководитель организации Олеся Назарой.

Особое внимание команда «Приоритета» уделила типичным ошибкам и последним изменениям в правилах подачи.

 

Полученные знания участники смогут применить уже летом, на очных и заочных кампаниях грантовых конкурсов Росмолодёжь.Гранты, а также на региональных субсидиях для молодежи и семей.

Проект реализуется при поддержке правительства региона и министерства молодежной политики Псковской области.

