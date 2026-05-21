 
Общество

На границе в Псковской области вернули кошек из-за отсутствия анализа на бешенство

0

На российско-латвийской границе в ходе проверки документов установили отсутствие подтверждения проведения лабораторных анализов на определение титра антител к вирусу бешенства у животных, из-за чего сотрудники оформили акты об их возврате, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. 

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

На российско-латвийской границе РФ в МАПП Бурачки, расположенном в Псковской области, должностным лицом управления Россельхознадзора при проведении ветеринарного контроля двух кошек, вывозимых в Республику Молдова с территории Российской Федерации, выявлены нарушения.

В ходе документарного контроля специалист ведомства установил отсутствие подтверждения проведения лабораторных анализов на определение титра антител к вирусу бешенства у животных.

Вывоз питомцев с таможенной территории ЕАЭС запрещен, оформлены акты о возврате.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026