На границе в Псковской области вернули кошек из-за отсутствия анализа на бешенство

На российско-латвийской границе в ходе проверки документов установили отсутствие подтверждения проведения лабораторных анализов на определение титра антител к вирусу бешенства у животных, из-за чего сотрудники оформили акты об их возврате, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

На российско-латвийской границе РФ в МАПП Бурачки, расположенном в Псковской области, должностным лицом управления Россельхознадзора при проведении ветеринарного контроля двух кошек, вывозимых в Республику Молдова с территории Российской Федерации, выявлены нарушения.

В ходе документарного контроля специалист ведомства установил отсутствие подтверждения проведения лабораторных анализов на определение титра антител к вирусу бешенства у животных.

Вывоз питомцев с таможенной территории ЕАЭС запрещен, оформлены акты о возврате.