Общество

Представители псковского управления ФСИН и судебные приставы обсудили осуществление совместных сверок по осужденным

Рабочая встреча с сотрудниками регионального управления службы судебных приставов состоялась при участии заместителя начальника УФСИН России по Псковской области Дмитрия Алексеева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

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На мероприятии также присутствовали представители отделений воспитательной и социальной работы с осужденными и организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, бухгалтерии, уголовно-исполнительной инспекции областного УФСИН.

В ходе совещания стороны обсудили вопросы межведомственного взаимодействия. В частности, речь шла об исполнении документов, предусматривающих отбывание лицами наказания в виде обязательных работ (с изоляцией от общества), аресте движимого имущества должников, находящегося на хранении в подразделениях УИС Псковской области.

Кроме того, участники встречи рассмотрели возможность внесения изменений в график посещения судебными приставами-исполнителями подведомственных УФСИН учреждений для осуществления совместных сверок по осужденным и проведения с ними просветительских лекций.

Результатом переговоров стало достижение определенных договоренностей в части рассматриваемых тем, приняты решения по проблемным вопросам.