Общество

Отведать донскую уху из трех рыб смогут псковичи в День казачьего гостеприимства

Фестиваль «День Казачьего гостеприимства. В гостях у Атамана» состоится у библиотеки псковского храма Святого Александра Невского в День России, 12 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Мероприятие начнется в 12:00.

Участников и гостей ждет программа с угощениями из блюд национальной кухни, задорными казачьими песнями и показательными выступлениями. Можно будет попробовать донскую уху из трех рыб, казацкий шулюм, чай из самовара, монастырский хлеб, пироги и баурсаки с домашним вареньем.

Перед гостями выступят многочисленные коллективы с казачьими и русскими народными песнями, танцами и шоу-номерами. Это ансамбль песни «Казачий Стяг», фольклорныйе ансамбли «Славный городок», «Плескава», «За Буйками», казачий ансамбль «Златница», вокальная группа «Гайтан», псковский казачий клуб «Рысь», а также любительский, юношеский хоры и солисты храма Александра Невского. Там же на площадке пройдет и песенный флешмоб «Споем все вместе, друзья!» от руководителя семейного ансамбля «Поозерье» Андрея Ролецкого (Пушкинские Горы).

На фестивале будет работать выставка казачьей амуниции, фотографий, пневматический тир, тематическая фотозона, зона для рубки шашкой, интерактивные площадки для детей, сувенирная мастерская, перетягивание каната и многое другое.

Организатором мероприятия выступает Псковская региональная общественная организация «Казачья стража».