Общество

Народные промыслы поддержат на законодательном уровне

Народные художественные промыслы (НХП) обрели поддержку и защиту государства со вступлением в силу соответствующего закона. Поправки в действующее законодательство о народных промыслах были внесены еще в ноябре 2023 года по инициативе тогда председателя комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской. Как стало известно ИА RuNews24.ru, полгода в документ вносились коррективы, и теперь он вступил в действие.

Закон призван усилить меры государственной поддержки продукции народного творчества и расширить гарантии для мастеров, занятых в отрасли. Планируется составлять и вести реестры локаций, где традиционно исторически развивались народные промыслы.

В реестры внесут и самих народных самобытных художников. Для них на местах предполагается создавать условия, благоприятствующие развитию их искусства. Также закон регламентирует и порядок реализации товаров, входящих в реестр НХП.

Как рассказала советник президента РФ по культуре Елена Ямпольская, на доработку инициативы понадобилось много усилий и времени, но зато в законе появились реально работающие нормы.

«В первую очередь мы определили, что народные художественные промыслы являются неотъемлемой частью культурного наследия народов Российской Федерации и нематериального этнокультурного достояния», — рассказала Ямпольская.

Также законом вводится новая категория – «изделия народных художественных промыслов признанного художественного достоинства». Для них тоже будет создан специальный госреестр.