Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
дело ФАПное
где в Пскове получить права
по мотивам Пушкина
ENERGY кешбэк-игра
Господин Рейтингомер
выход есть профилактика суицида
топ заведений для выпускников
творог правда и мифы
михайловское 60 тысяч гостей
экзотика агротуризм
оксана филиппова интервью
что будет с рынком недвижимости?
обзор
очаги культуры
кадры решают всё
 
 
 
ещё Общество 13.06.2024 10:550 Ампельные петуньи и дихондры в новых вазонах украсили Псков 13.06.2024 22:000 Псковские соцработники могут принять участие в конкурсе профессиональных достижений 13.06.2024 21:200 Более 900 фильмов покажут в Псковской области в рамках Международного фестиваля правильного кино 13.06.2024 21:000 В каждой третьей компании Пскова есть сотрудники на удаленке - опрос 13.06.2024 20:400 Наборы на обучение по программам в IT-сфере стартуют в Псковской области 13.06.2024 20:200 100-балльница из Великих Лук поделилась впечатлениями от экзамена по литературе
 
 
 
Самое популярное 11.06.2024 09:230 Погиб псковский футболист Александр Злобин 06.06.2024 15:414 Режим ЧС ввели в Псковской области из-за последствий заморозков и прибытия беженцев 06.06.2024 17:419 Апокалипсис уже завтра 11.06.2024 13:230 Шестерых погибших бойцов спецоперации похоронили в Псковской области 07.06.2024 13:542 Плавающий бассейн, кафе и спортплощадки: «Солдатский пляж» в Пскове готовят к открытию
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковские соцработники могут принять участие в конкурсе профессиональных достижений

13.06.2024 22:00|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области стартовал прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса профессиональных достижений «ИнваПрофи» среди работников образовательно-реабилитационных организаций для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона. 

Документы для участия в конкурсе специалисты могут предоставить в личном кабинете на официальном сайте Минтруда России посредством ЕСИА до 1 июля.

В конкурсе «ИнваПрофи» принимают участие педагогические работники различных типов государственных (федеральных, региональных), муниципальных организаций для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (колледжей, техникумов, училищ — интернатов, реабилитационно-образовательных комплексов и центров) по номинациям:

  • педагог-предметник в образовании инвалидов и лиц с ОВЗ;
  • педагог-предметник в специальном образовании инвалидов с ментальными нарушениями;
  • социально-педагогические и социально-психологические практики в образовании инвалидов и лиц с ОВЗ;
  • социально-педагогические и социально-психологические практики в специальном образовании инвалидов с ментальными нарушениями: коррекция и развитие.

Мероприятие направлено на выявление и поощрение талантливых и инициативных педагогических работников образовательно-реабилитационных организаций для инвалидов и лиц с ОВЗ.

Всероссийский конкурс профессиональных достижений «ИнваПрофи» среди работников образовательно-реабилитационных организаций для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья проводит министерство труда и социальной защиты России с 1 июня по 1 декабря 2024 года. В Псковской области за организацию регионального этапа отвечает комитет по социальной защите Псковской области.

С порядком и условиями проведения конкурса можно ознакомиться по ссылке.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли отмену запрета движения мотоциклов на центральных улицах Пскова?
В опросе приняло участие 176 человек
13.06.2024, 22:000 Псковские соцработники могут принять участие в конкурсе профессиональных достижений 13.06.2024, 21:590 Выпавшего за борт пассажира катера ищут на Великой в Пскове 13.06.2024, 21:400 Команда псковских росгвардейцев заняла первое место на соревнованиях по летнему служебному биатлону 13.06.2024, 21:200 Более 900 фильмов покажут в Псковской области в рамках Международного фестиваля правильного кино
13.06.2024, 21:000 В каждой третьей компании Пскова есть сотрудники на удаленке - опрос 13.06.2024, 20:470 В Пскове водитель Audi может лишиться прав за столкновение с самокатчиком 13.06.2024, 20:400 Наборы на обучение по программам в IT-сфере стартуют в Псковской области 13.06.2024, 20:210 Один человек погиб и трое пострадали при ДТП на въезде в Псков
13.06.2024, 20:200 100-балльница из Великих Лук поделилась впечатлениями от экзамена по литературе 13.06.2024, 20:090 Очевидцы сообщают о смертельном ДТП на въезде в Псков 13.06.2024, 20:000 Стихотворение Пушкина «Отцы пустынники и жены непорочны» в Пскове обсудят на лекции 13.06.2024, 19:540 ФК «Луки-Энергия» проиграл в Москве «Спартаку-2»
13.06.2024, 19:400 Волонтёры в День России вручали псковичам ленточки и открытки 13.06.2024, 19:200 Псковская область находится на 7 месте в РФ по активности подростков, ищущих работу летом 13.06.2024, 19:000 Выставка «В сиянии Андреевского флага» откроется в Изборске 13.06.2024, 18:500 Ретроспектива фильмов Елены Цыплаковой войдет в программу кинофестиваля «Западные ворота»
13.06.2024, 18:401 Псковским курсантам напомнили о последствиях употребления и распространения запрещенных веществ 13.06.2024, 18:300 Песню «На заре» исполнит хор Сретенского монастыря на фестивале в Пскове 13.06.2024, 18:210 Россиянам рассказали о возможной потере всех безналичных долларов 13.06.2024, 18:200 Годовой отчёт псковского детского фонда получил золотой стандарт
13.06.2024, 18:030 Второй этап археологической экспедиции в Выбутах стартует 15 июля 13.06.2024, 18:010 Новый российско-казахстанский фильм с Биковичем и Тодоренко покажут в Пскове 13.06.2024, 18:000 Квартиру площадью 8 квадратных метров выставили на продажу в Петербурге 13.06.2024, 17:580 За кражу денег с банковского счета будут судить 18-летнего псковича
13.06.2024, 17:560 Обзор дорожных нововведений: Мотоциклам да, разворотам нет 13.06.2024, 17:540 Восемь центнеров сливочного масла не пропустили через границу РФ в Псковской области 13.06.2024, 17:530 День памяти Римского-Корсакова пройдет в его усадьбе 22 июня 13.06.2024, 17:460 Первая приемная кампания по федеральному проекту «Профессионалитет» пройдет на базе Псковского политехнического колледжа
13.06.2024, 17:460 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 13 июня 13.06.2024, 17:450 Профсоюзы с начала апреля помогли расследовать четыре смерти псковичей на работе 13.06.2024, 17:420 Около 200 тысяч рублей удалось собрать в рамках акции «Сдай вторсырье - накорми бездомных животных» 13.06.2024, 17:400 Начались строительные работы для догазификации островской деревни Карпово 
13.06.2024, 17:390 Более 2,5 млн рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками 13.06.2024, 17:350 Двух иностранцев выдворят за пределы России за нахождение в Себежском районе без документов 13.06.2024, 17:310 Пригласительные на места в партере на хоровом фестивале в Пскове закончились 13.06.2024, 17:301 Экс-член псковского «Яблока» Жилинский** получил очередной штраф за непредоставление отчетов
13.06.2024, 17:272 Кто хочет стать абитуриентом? 13.06.2024, 17:150 Дорожки размечают на территории бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове 13.06.2024, 17:140 Почти тысячу книг передали жители Пскова для сельских библиотек 13.06.2024, 17:050 Лимонад, конкурсы и подарки: музыкально-спортивный фестиваль Viki Fest прошел в Пскове
13.06.2024, 17:000 Дачного вора задержали с поличным в Палкинском районе 13.06.2024, 17:000 Онлайн-брифинг об итогах проекта «Экомышление - экоуроки в школах Псковской области». ВИДЕО 13.06.2024, 16:540 Хиты Creep и Аmeno исполнят на хоровом фестивале в Псковском кремле 13.06.2024, 16:490 Итоги дополнительного конкурса проектов ТОС в Пскове подвел Борис Елкин
13.06.2024, 16:450 Свободолюбивую воровку в Великих Луках отправили за решётку 13.06.2024, 16:380 Конвенция о правовой помощи в отношениях Украины с государствами–участниками СНГ прекратила свое действие 13.06.2024, 16:250 Молодой человек в Невеле попался на краже мопеда и велосипеда 13.06.2024, 16:130 Статуэтки ручной работы получат обладатели приза «Мое открытие» на опен-эйре «Добрый рок»
13.06.2024, 16:070 400 экоуроков провели для школьников Псковской области за учебный год - Сергей Елизаров 13.06.2024, 16:030 Фестиваль «Довмонт Псковский» прогремит в Псковском кремле 13 июля 13.06.2024, 15:540 Центробанк рассмотрит вариант повышения ключевой ставки в июле 13.06.2024, 15:400 Землянику и «лисички-клопики» собирают в лесах Псковской области
13.06.2024, 15:270 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга об итогах проекта «Экомышление - экоуроки в школах Псковской области» 13.06.2024, 15:220 «Величие пространства впечатляет»: сцену для хорового фестиваля поставили в Псковском кремле 13.06.2024, 15:180 Резервный период сдачи ЕГЭ начался в Псковской области 13.06.2024, 15:060 В России могут разрешить круизным туристам три дня находиться без виз
13.06.2024, 14:530 «Три мудреца»: Крах общественных институтов в России? ВИДЕО 13.06.2024, 14:520 Светофор на перекрёстке улиц Труда и Школьной в Пскове отключат 18 июня 13.06.2024, 14:360 18 серебряных слитков нашли псковские таможенники в багаже украинца 13.06.2024, 14:332 Гигантские слизни заполоняют Петербург. ФОТО
13.06.2024, 14:270 Жизнь за «игру в шашки»: стоит ли штрафовать водителей за опасную езду? 13.06.2024, 14:190 «Летопись воинской славы Псковской земли»: «Великолукские Сусанины» Матвей Кузьмин и Анастасия Дроздова. ВИДЕО 13.06.2024, 14:130 Знакомиться на Госуслугах готовы только 25% псковичей — опрос 13.06.2024, 13:570 Завершился капитальный ремонт зданий в лагере «Истоки» в Печорском районе
13.06.2024, 13:481 Бывший зампредседателя правительства России отдал мошенникам 13 млн рублей 13.06.2024, 13:370 Великолучанин украл деньги из обувной коробки знакомой и отправился под суд 13.06.2024, 13:327 Кровь на асфальте 13.06.2024, 13:250 Способ избежать переплат при оплате отдыха назвали псковичам
13.06.2024, 13:180 Жители области могут поддержать Псков в конкурсе на звание культурной столицы России 13.06.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Крах общественных институтов в России? 13.06.2024, 13:000 Секреты оптимизации расходов на электроэнергию раскроют псковскому бизнесу 13.06.2024, 12:580 Влюблённые в небо
13.06.2024, 12:490 Новый российский смартфон протестировали в лаборатории МегаФона 13.06.2024, 12:470 В производственный цех Пушкиногорского маслосырзавода требуются специалисты 13.06.2024, 12:380 Движение транспорта временно запретят у здания областного правительства в Пскове 13.06.2024, 12:380 Создавшим нарколабораторию в Порховском районе грозит пожизненное заключение
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru