Общество

Псковские соцработники могут принять участие в конкурсе профессиональных достижений

В Псковской области стартовал прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса профессиональных достижений «ИнваПрофи» среди работников образовательно-реабилитационных организаций для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Документы для участия в конкурсе специалисты могут предоставить в личном кабинете на официальном сайте Минтруда России посредством ЕСИА до 1 июля.

В конкурсе «ИнваПрофи» принимают участие педагогические работники различных типов государственных (федеральных, региональных), муниципальных организаций для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (колледжей, техникумов, училищ — интернатов, реабилитационно-образовательных комплексов и центров) по номинациям:

педагог-предметник в образовании инвалидов и лиц с ОВЗ;

педагог-предметник в специальном образовании инвалидов с ментальными нарушениями;

социально-педагогические и социально-психологические практики в образовании инвалидов и лиц с ОВЗ;

социально-педагогические и социально-психологические практики в специальном образовании инвалидов с ментальными нарушениями: коррекция и развитие.

Мероприятие направлено на выявление и поощрение талантливых и инициативных педагогических работников образовательно-реабилитационных организаций для инвалидов и лиц с ОВЗ.

Всероссийский конкурс профессиональных достижений «ИнваПрофи» среди работников образовательно-реабилитационных организаций для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья проводит министерство труда и социальной защиты России с 1 июня по 1 декабря 2024 года. В Псковской области за организацию регионального этапа отвечает комитет по социальной защите Псковской области.

С порядком и условиями проведения конкурса можно ознакомиться по ссылке.