Общество

Первая приемная кампания по федеральному проекту «Профессионалитет» пройдет на базе Псковского политехнического колледжа

Псковский политехнический колледж готовится к старту приемной кампании на следующий учебный год в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Планируется провести набор учащихся по специальностям образовательного кластера «Искусство и креативная индустрия». Приемная кампания стартует 17 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Обучение будет вестись по самым разным творческим образовательным программам: дизайн (по отраслям), декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам), технология переработки древесины, садово-парковое и ландшафтное строительство, графический дизайнер и реставратор строительный.

И.о. директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов подчеркнул, что данные специальности для Псковской области имеют особое значение. «Благодаря поддержке губернатора Псковской области, правительства региона, а также учитывая высокую значимость культурно-исторического наследия Псковской области и проведение масштабных работ по реставрации памятников, Псковский политехнический колледж подал заявку для участия в "Профессионалитете". Псковская реставрационная школа имеет многолетнюю историю. В колледже специальность, связанная с реставрацией, появились еще в начале 70-х годов», — рассказал Александр Седунов.

Напомним, ранее Псковский политехнический колледж стал победителем конкурсного отбора по созданию образовательных кластеров в 2024 году, проводимого министерством просвещения РФ среди профессиональных образовательных организаций.

В работу по подготовке специалистов в рамках образовательного кластера будут включены и несколько партнеров среди предприятий, организаций и образовательных учреждений. Это АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)», предприятия промышленного сектора, которые занимаются деревообработкой и реставрацией, Псковский кооперативный техникум, Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса.

«Создание этого объединения пойдет на пользу всем участникам как с точки зрения подготовки и реализации образовательных программ, так и с точки зрения подготовки учеников для конкретных специальностей и работодателей. Проект нацелен на то, чтобы наши студенты максимально много времени проводили на практиках у будущих работодателей. Это чрезвычайно важно для выстраивания профессиональной карьерной траектории и деятельности. Преподаватели нашего колледжа и партнеров уже сегодня проходят повышение квалификации, идет закупка оборудования, студенты на протяжении нескольких месяцев выходят на различные учебные и производственные практики, в том числе на предприятия наших партнеров», — добавил Александр Седунов.

Федеральный проект «Профессионалитет» — это один из приоритетов социально-экономического развития до 2030 года, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Среди ключевых задач проекта — создание образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования. Они представляют собой интеграцию колледжей и организаций реального сектора экономики и организаций, действующих в отраслях, характерных для субъектов малого и среднего предпринимательства и социальной сферы.