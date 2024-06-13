Общество

Зашли, попробовали, получилось!

В вашем дворе нужна детская или спортивная площадка, наружное освещение или видеонаблюдение? Найти финансирование на решение этих вопросов под силу каждому жителю Пскова. Необязательно для этого быть миллионером или уметь находить богатых спонсоров для своих проектов. Достаточно в границах вашего двора, дома или даже подъезда создать территориальное общественное самоуправление и получать грантовую поддержку, участвуя в городских и областных конкурсах. Подробности узнала Псковская Лета Новостей.

На округе №1 только за последние два года было организовано десять ТОСов. Непосредственное участие в этой деятельности принимает депутат Псковской городской Думы по этому округу Юрий Бурлин.

По его словам, работу по организации таких объединений жильцов он начал, как только стал депутатом. «Собрал своих помощников, и мы стали встречаться с жителями, которые захотели в этот процесс зайти. Сначала это было три дома: Калинина, 11 и Октябрьский, 30 и 32. Мы им помогли с оформлением документов и разработкой проектов. Подали заявки на конкурсы, выиграли их и с лета начали курировать вопрос выполнения проектов по благоустройству территорий», - говорит депутат.

Параллельно велась работа с другими жителями округа. Депутат и его помощники рассказывали о возможностях, которые дает создание ТОС. «Я говорил, что есть три варианта, когда нужно что-то делать в доме. Первый - скидываемся сами, второй, фантастический - прилетают инопланетяне, и все делают, и третий, реальный - мы делаем с помощью ТОС. В центре города старый фонд. Управляйки что-то пытаются делать, но очень большие суммы они не могут вложить в дома. Поэтому организация ТОСа - это возможность внебюджетного финансирования для любого дома. Да, есть в этом определенные обязательства. Надо выполнить определенные требования, но в итоге есть результат. И, если он есть, люди готовы и дальше участвовать»,- отмечает Юрий Бурлин.

Большая помощь

Сейчас у тосовцев на округе есть свой чат. «Председатель ТОС с Октябрьского, 30 стала моим общественным помощником, она помогает оформлять проекты другим. В своем доме я тоже хотел сделать ТОС, но не смог собрать собрание. Сапожник оказался без сапог», - шутит депутат.

Зато «с сапогами» по итогам первых конкурсов пять ТОСов, в том числе, и три недавно созданных.

«Организовать ТОС нам предложил депутат по округу Юрий Вячеславович. Мы его создали и уже в этом году выиграли грант на замену деревянных окон на пластиковые на боковом фасаде нашего дома», - рассказал председатель ТОС «Улица Некрасова, дом 52» Василий Белоцерковский.

Дом 52 на Некрасова - старый, 1893 года постройки. «У нас двухэтажное здание с мансардным этажом. Боковая фасадная сторона - общедомовая. Там деревянные рамы, они пришли в негодность. Даже не проветрить помещение было - форточки уже не открывались, отваливались», - вспоминает председатель ТОС.

Вопрос замены окон согласовали с жильцами. Но, поскольку дом является памятником культурного наследия, нужно было получить разрешение на проведение работ и у комитета по охране объектов культурного наследия. Только после этого заявка была отправлена на конкурс.

Василий Белоцерковский отмечает, что с проблемами наедине он оставлен не был. «Все вопросы решали с помощниками нашего депутата. На первом этапе помогала Мария Кузьмина, а с дальнейшими вопросами разбирались вместе с другим помощником - Валентиной Павловной Алещенковой. Она большой молодец!»

Грант на новые окна ТОС получил. Подрядчик уже выбран, и в июле в доме заменят старые окна на современные. А у активистов уже планы на следующий год: ремонт ограждения по периметру, оборудование козырька на входе и дорожки во дворе.

Успешно поучаствовал в грантовом конкурсе и ТОС «Улица Пушкина, дом 7». Объединение жильцов появилось в апреле 2023 года, и сразу тосовцы стали готовить заявки на конкурс. «Дом у нас маленький, 30 квартир, к сожалению, уже старый - 1958 года постройки. Много чего надо делать», - отмечает председатель ТОС Виктория Фролова.

В первую очередь жильцы решили заменить забор. «Чтобы наш двор не был проходным, от нашего дома к зданию, где находится Псковстат, установлен деревянный забор. Он старый, уже в аварийном состоянии. Мы решили его заменить. Также подали заявку на установку большого забора, детской игровой площадки, оборудование козырьков над подъездами и парковочных мест», - рассказала председатель ТОС.

Из пяти заявок на четыре было получено финансирование на общую сумму 1,6 млн рублей.

А образованный в конце прошлого года ТОС «Ул. Ленина, дом 1» получил средства на два своих проекта. «В рамках одного проекта будут установлены освещение в арке жилого дома и две видеокамеры на проблемных участках во дворе. Дом находится в центре города, и иногда наш двор путают с «удобствами», - тактично замечает председатель ТОС Павел Андреев, добавляя, что во дворе паркуются машины, и видеонаблюдение тоже будет очень кстати.

На реализацию этого проекта из областного бюджета направлено 64,2 тысячи рублей. «Это была наша первая пробная заявка. Зашли - попробовали - получилось. Сделали вторую», - говорит Павел Андреев.

Вторая заявка, отправленная на городской конкурс проектов ТОС, тоже оказалась в числе победителей. На этот проект из бюджета муниципалитета будет выделено почти 500 тысяч рублей. Но и планируется на эти деньги целый перечень мероприятий. «Все касаются косметического ремонта здания. У нас во дворе есть палисадник, планируем покрасить его ограждение. Также хотим оборудовать закрывающие конструкции в приподвальных нишах, чтобы они не забивались мусором. Меняем окна и двери в подвальных помещениях, красим двери подъездов и вешаем доски объявлений. Кроме того, один из пунктов заявки - установка велопарковки», - сообщает председатель ТОС.

По словам Павла Андреева, дом на Ленина, 1 - это здание 1956 года постройки. «Инфраструктура вся изношенная, но большинство жителей возрастные, и лишних денег нет. Все хотели улучшений, но никто не знал, как это сделать. Поэтому, когда предложили такой инструмент, как ТОС, все согласились. Потому что это большая помощь», - говорит он.

«Сложно, пока не появятся первые результаты»

Для двух других ТОСов победа в конкурсе - это продолжение работы по благоустройству дворовых и внутридомовых территорий, начатой еще в прошлом году.

Так, благодаря созданию ТОС, дом и двор на Калинина, 11 уже стали образцовыми. На улице цветы, в подъездах новенькие почтовые ящики и свежеокрашенные стены. На средства, выигранные в прошлом году, сделан косметический ремонт внутри дома, и установлен шлагбаум.

В этом году поданные на областной и городской конкурсы проекты тоже оказались в числе победителей. «Это заявка на установку ограждения. У нас рядом внутриквартальный проезд и парковка кооперативного техникума. Хотим отграничить от них территорию двора, чтобы машины не заезжали на зеленую зону. Вторая заявка - на ремонт внутридомовой электрики. Наш дом 1955 года постройки, кирпичный, а перекрытия деревянные. И проводка старая. А мощность энергопотребления другая. Нужно в ногу со временем и обезопасить нас от пожаров, связанных с замыканием проводки», - говорит председатель ТОС «Калинина, 11» Светлана Анкудинова.

ТОС получит около миллиона рублей на реализацию обоих проектов. «Все будет сделано в течение календарного года. Постепенно маленькими шагами движемся к тому, чтобы у нас было комфортно и хорошо», - замечает она.

Также всего за год организованный в доме 30 на Октябрьском проспекте ТОС провел огромную работу по благоустройству территории. Один за другим было реализовано три проекта: создание газона, установка новой контейнерной площадки во дворе и замена окон в подъездах. «В этом году работу продолжили и отправили на областной и городской конкурсы еще три заявки: на установку видеонаблюдения, новые почтовые ящики, а также замену дверей в подъезды и в подвалы. А на дополнительный городской конкурс - проект по замене крылечек», - рассказывает председатель ТОС «Октябрьский, 30» Валентина Алещенкова.

Дополнительный конкурс в этом году ТОС не выиграл, но все остальные заявки были одобрены. И уже в этом году дом ждут преобразования. Они будут хорошим дополнением к косметическому ремонту подъездов, который планирует делать в конце этого года управляющая компания.

Валентина Павловна после успеха прошлогодних заявок теперь рада помочь с оформлением документов «начинающим» тосовцам. «На первом этапе нам очень помогала Мария Цветкова, помощник нашего депутата. Но хочу сказать, что достаточно пройти этот этап один раз, появляется опыт и по образцу уже все легко делать», - отмечает она.

С собственниками квартир тоже работать непросто. «Тосовцам надо памятники ставить, - шутит Юрий Бурлин. - Если история связана с общедомовой собственностью, то надо получить согласие собственников, что они готовы за это отвечать, собирать подписи, а иногда - убеждать, находить компромиссы».

Но опять же, по словам Валентины Алещенковой, «сложность есть, пока не появятся первые результаты»: «Когда люди начинают понимать, что что-то делается, уже и сами начинают участвовать во всех делах. В нашем доме, например, муж с женой из соседнего подъезда под окнами цветы стали высаживать. Раньше там ничего - а сейчас смотрите: красивые белые пионы, ирисы!»

Светлана Синцова

Фото из архива ПЛН