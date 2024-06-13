Общество

Пять комиссий сформировали в Общественной палате Псковской области шестого состава

Пять комиссий сформировали в Общественной палате Псковской области шестого состава. Об этом с первого заседания шестого состава 14 июня передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Главой комиссии по общественному контролю, развитию институтов гражданского общества и некоммерческого сектора станет Алексей Иванов, заместитель - Алена Козлова.

Председателем комиссии по вопросам социальной защиты и поддержки ветеранов и военнослужащих станет Надежда Васильева, заместитель - Милана Илларионова.

Комиссию по реализации основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей и образованию возглавит Иван Шагин. Заместителем станет Зинаида Иванова.

Комиссию по межнациональным и межконфессиональным отношениям возглавит Ольга Серова, заместитель председателя - Наталья Исакова.

Комиссию по предпринимательству и территориальному развитию возглавит Татьяна Кирилёнок, заместитель - Татьяна Забелина.

Помимо этого, сформировано 10 постоянно действующих рабочих групп.

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Напомним, председателем Общественной палаты Псковской области шестого созыва избран член Совета Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа, доктор исторических наук Александр Седунов.