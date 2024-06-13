Пять комиссий сформировали в Общественной палате Псковской области шестого состава. Об этом с первого заседания шестого состава 14 июня передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Главой комиссии по общественному контролю, развитию институтов гражданского общества и некоммерческого сектора станет Алексей Иванов, заместитель - Алена Козлова.
Председателем комиссии по вопросам социальной защиты и поддержки ветеранов и военнослужащих станет Надежда Васильева, заместитель - Милана Илларионова.
Комиссию по реализации основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей и образованию возглавит Иван Шагин. Заместителем станет Зинаида Иванова.
Комиссию по межнациональным и межконфессиональным отношениям возглавит Ольга Серова, заместитель председателя - Наталья Исакова.
Комиссию по предпринимательству и территориальному развитию возглавит Татьяна Кирилёнок, заместитель - Татьяна Забелина.
Помимо этого, сформировано 10 постоянно действующих рабочих групп.
Напомним, председателем Общественной палаты Псковской области шестого созыва избран член Совета Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа, доктор исторических наук Александр Седунов.