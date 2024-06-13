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Александр Седунов возглавил шестой состав Общественной палаты Псковской области

Председателем Общественной палаты Псковской области шестого созыва избран член Совета Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа, доктор исторических наук Александр Седунов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Кандидатуру Александра Седунова единогласно поддержали в результате открытого голосования на первом заседании Общественной палаты Псковской области шестого созыва 14 июня. Присутствовали 17 членов палаты, четверо отсутствовали по уважительной причине.

Предложение избрать председателем Александа Седунова озвучила член палаты Зинаида Иванова. Она отметила, что вся трудовая деятельность Александра Седунова связана со сферой образования, он имеет многочисленные награды, автор научных работ, коренной пскович и патриот Псковщины.

Александр Седунов поблагодарил коллег за высокое доверие и отметил, что будет всеми силами стараться оправдать его.

«Хотелось бы, чтобы мы решали вместе все проблемы, обсуждали. Только в совместном труде, совместной деятельности все будет получаться. Я буду стараться сделать все, чтобы Общественная палата Псковской области звучала как важное экспертное сообщество в регионе. Думаю, при вашей поддержке у нас все получится», - выступил Александр Седунов.

Заместителями председателя избраны руководитель псковского филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева и главврач областной больницы Евгений Панферов.

Александр Седунов родился в Пскове 19 января 1971 года. Учился в Псковском государственном педагогическом институте на историческом факультете, который окончил в 1993 году. Степень доктора исторических наук ему присудили в апреле 2007 года.

С 2012 года по 2021 год Александр Седунов занимал пост председателя комитета по образованию Псковской области. В 2021 году его назначили и. о. директора Псковского политехнического колледжа.

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Членами Общественной палаты Псковской области шестого созыва избран 21 человек: