Общество

Около 3 тысяч вакансий представят в Великих Луках на федеральном этапе ярмарки трудоустройства

В Пскове и Великих Луках 28 июня пройдут мероприятия федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» — ключевое событие региона в сфере занятости населения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В Великих Луках более 30 предприятий региона представят около 3 тысяч вакансий. Федеральный этап там пройдет по адресу: улица Комсомольца Зверева, дом № 29. Начало мероприятия в 10:00.

Соискатели смогут узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или открытии своего дела. Для выпускников школ будет уникальная возможность познакомиться с учебными заведениями и возможностями поступления.

На площадке будут присутствовать кадровые и карьерные консультанты, которые помогут участникам определиться с выбранной профессией и расскажут о мерах поддержки, которые могут быть предоставлены гражданам при обращении к специалистам службы занятости населения.

В рамках регионального этапа, прошедшего на территории Псковской области 12 апреля, 115 граждан были трудоустроены на предприятия региона.

Отметим, что Всероссийская ярмарка трудоустройства организована министерством труда и социальной защиты РФ в рамках нацпроекта «Демография». Организаторами в Псковской области выступает региональный комитет по труду и занятости, а также областной Центр занятости населения.