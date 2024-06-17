Общество

В Псковской области продолжается тенденция снижения уровня смертности, заявили власти

При анализе деятельности системы здравоохранения в Псковской области в прошлом году сохранилось продолжение тенденции к снижению уровня смертности про различным показателям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

«Например, больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения ежегодно снижается на протяжении последних пяти лет. Одногодичная летальность от злокачественных новообразований снизилась с 26,7% в 2020 году, до 17,9 в 2023. Также отмечает снижение такого важного показателя как младенческая и детская смерть», - отметили в комитете.

В облздраве напомнили, что в Псковской области появились три новые, современные, полностью оснащённые необходимым оборудованием медицинские организации: Псковский областной клинический онкологический диспансер, Псковский клинический перинатальный центр, Псковская областная инфекционная клиническая больница с филиалом в Великих Луках.

За время реализации национального проекта «Здравоохранение», федеральных программ закупили более 6000 единиц оборудования, более 200 отечественных автомобилей для первичной медико-санитарной помощи, возвели 111 ФАПов, ввели в эксплуатацию 28 передвижных мобильных комплексов. Обновили автопарк скорой медицинской помощи. За последние пять лет поступило 180 новых автомобилей.

С 2022 года проводится реконструкция и строительство объектов больничных комплексов, расположенных на приграничных территориях — это Гдовская, Себежская, Печорская районные больницы, Пыталовский филиал Островской межрайонной больницы.

Все эти мероприятия, которые реализуются при поддержке президента и правительства РФ, Минздрава РФ, губернатора и правительства Псковской области, помогают улучшать качество и доступность медицинской помощи, снижать смертность и продлевать продолжительность жизни граждан, добавили в комитете.