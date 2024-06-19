Общество

Более 30 работодателей будут представлены на ярмарке трудоустройства в Великих Луках

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет в Великих Луках 28 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

Фото: администрация Великих Лук

Вакансии представят более 30 работодателей. Участники узнают, как улучшить свои профессиональные навыки, переучиться на востребованную профессию или получить государственную поддержку при трудоустройстве или открытии своего дела. А также смогут найти работу мечты.

Ярмарка состоится в 10:00 по адресу: улица Комсомольца Зверева, 29. Подробнее на сайте.