Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
где в Пскове получить права
Кабельный потенциал
экзотика агротуризм
топ заведений для выпускников
Оплатить ЖКХ через Госуслуги
на пороге перезагрузки
что будет с рынком недвижимости?
достижения фермеров
ковать кадры пока горячо
обзор
творог правда и мифы
ENERGY кешбэк-игра
Господин Рейтингомер
шоу каскадеров
михайловское 60 тысяч гостей
очаги культуры
 
 
 
ещё Общество 19.06.2024 09:211 Облздрав назвал фейком информацию о сносе здания больницы в Плюссе 19.06.2024 12:290 Однолетние цветы высаживают на улицах Великих Лук 19.06.2024 12:240 Александр Седунов: Общественной палате нужно придать новый импульс 19.06.2024 12:210 Главный экспонат: каких животных встречали в псковских музеях 19.06.2024 12:200 Энергетики в Псковской области перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды 19.06.2024 12:170 Бориса Елкина наградили почетной грамотой президента России
 
 
 
Самое популярное 13.06.2024 20:210 Один человек погиб и трое пострадали при ДТП на въезде в Псков 13.06.2024 13:3210 Кровь на асфальте 17.06.2024 11:590 Умер псковский природоохранный прокурор Павел Михайлов 14.06.2024 22:040 В Псковской области простились с военнослужащими, погибшими в ходе СВО 13.06.2024 08:340 Автобус и автокран столкнулись в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Главный экспонат: каких животных встречали в псковских музеях

19.06.2024 12:21|ПсковКомментариев: 0

Если коты в музее - это зачастую хвостатые «сотрудники», охраняющие культурные ценности от крыс и мелких грызунов, то другие звери, птицы, рептилии - скорее, безбилетные посетители. А, может, главные экспонаты?

Псковская Лента Новостей собрала подборку любопытных историй о том, какие четырехлапые, крылатые и чешуйчатые гости облюбовали псковские музейные объекты.

 

Хитрый лис в Псковском кремле

Один из таких непрошеных гостей - рыжий лис - был пойман недавно в самом сердце города, в Псковском кремле. Сначала он был замечен недалеко от другого музейного объекта - Двора Постникова, но потом вернулся в крепость и стал жить на стене в северной части Крома. «Чтобы зверь не навредил посетителям, а посетители - зверю, музейные сотрудники изолировали часть крепости, где обитал лис», - рассказали в Псковском музее-заповеднике.

Сотрудникам не удалось поймать лису, пришлось обратиться к профессиональному ловцу Василию Смирнову. Но даже специалисту пришлось потратить несколько дней, чтобы отловить животное.

«Это уже не лисенок, а крупный лис, два года ему точно есть. Днем он по городу «гонял», а ночевать приходил в кремль. Откуда он взялся, неизвестно, но, говорят, что в городе он давно. Хитрый! В клетку не хотел. Мы за ним по стенам бегали, но он был быстрее: уходил от нас!» - рассказал Василий Смирнов.

Использовать снотворные препараты, которые иногда применяют при отлове бродячих собак, ловец не решился, потому что лис был ослаблен болезнью. «У него подкожный клещ. Причем, заболевание уже в запущенной стадии. Поэтому наркоз - не вариант был, состояние у животного было такое, что мог наркоз не выдержать», - пояснил Василий Смирнов.

Но все-таки поймать лиса удалось. «Он залез под кровлю на стене, откуда был только один выход - мы туда клетку и поставили. Ночью он вылез, ловушка автоматически закрылась», - рассказал ловец.

Василий Смирнов отметил, что уже не раз ловил диких животных в городе: лис, барсуков, куниц. Но обычно цель таких операций - вывезти животное за пределы населенного пункта и выпустить в дикую природу. В этот раз такой вариант определения дальнейшей судьбы пойманного хищника не подходил. «Этот лис уже адаптирован к человеку, он людей не боится. И если его вывезти в лес, то он придет куда-нибудь в деревню и его просто застрелят», - сказал ловец.

Кроме того, зверю требуется лечение. «Уже есть договоренность, что «Птичий дворик» его заберет, но пока он находится у меня. Лечим, делаем уколы. Это займет как минимум три недели. Сейчас он уже начал чуть-чуть рыжеть», - сообщил Василий Смирнов.

И, конечно, лису теперь не надо рыскать по помойкам в поисках еды. Мяса ему хватает, и он «спокойно поправляется».

Застывшие ежики в Полибино

В филиале псковского музея - мемориальном музее-усадьбе С.В. Ковалевской птицы и животные - дело привычное. «У нас всегда были аисты, ужи, ящерицы. Летучие мыши живут на чердаке флигеля. Но в этом году в парке появились ежики и заяц! Ежиков частенько видят сторожа после окончания рабочего дня. Когда на территории усадьбы становится тихо, они начинают свои путешествия. Их двое: один побольше, другой поменьше. Думаю, что они питаются виноградными улитками, которых очень много на территории», - рассказала заведующая музеем Светлана Белюкова.

По ее словам, интересно, что ежики при виде людей не сворачиваются в клубок, а замирают. Настоящие музейные экспонаты! «Застывают, и в таком виде могут быть очень долгое время. Это поразительно», - заметила Светлана Белюкова.

А зайца сотрудники музея видят все время на одном и том же месте - на поляне, где скошена трава. «Возможно, травка свежая его привлекает. Он сидит не шевелясь. Мы даже не сразу его заметили. Сначала сторож увидел его на изображении с видеокамеры, а потом уже стали следить за ним, подходить ближе, фотографировать. Я тоже пыталась сфотографировать зверька, приблизилась метров на 50, но он метнулся и убежал», - рассказала заведующая музеем.

На обитателей парка обращают внимание и посетители: фотографируют, делятся снимками в соцсетях. «У нас очень много птиц, больших и маленьких. Иногда встречаешь очень красивых. А слушать пение птиц - одно удовольствие, особенно утром, когда идешь на работу!» - отметила Светлана Белюкова.

Милый хищник и моргающая змея

Еще больше зверей и птиц в музее-заповеднике «Изборск», ведь он не только историко-архитектурный, но и природный. А значит, вся его флора и фауна на площади 1792 га - своего рода музейные экспонаты. Но если они появляются на тропинках заповедника или в музейном квартале - это каждый раз событие, достойное радости или испуга, и обязательно - фотографий к соцсетях.

«В феврале в музейном квартале видели ласку. Местные говорят, что они тут повсеместно. Но в этот раз ласка оказалась под Домом купца Шведова. Она выбежала на секунду из своего подполья и снова спряталась. А когда второй раз выскочила, ее успели сфотографировать. Она была полностью беленькая», - рассказала старший научный сотрудник отдела охраны заповедных территорий музея-заповедника Анна Мартынова.

Она пояснила, что ласка - это самый маленький представитель семейства куньих: «Взрослая ласка помещается на человеческой ладони. Ее можно спутать с горностаем, они очень похожи. Но у горностая на кончике хвостика черная кисточка, и размером он побольше. Ласка - хищник. Ее основная пища в дикой среде - это мыши. Но, если она селится рядом с жилищем человека, то могут пострадать домашние птицы».

Еще один любитель мышей и птиц, лисица, тоже была замечена на территории музея-заповедника этой зимой. «Она гуляла по крепости вечером, также ее видели у Словенских ключей - бегала рядом с берегом на Городищенском озере, где водятся утки. Скорее всего, пыталась поймать уточку», - рассказала Анна Мартынова. И пояснила желание рыжей красотки полакомиться утятиной: «Зимой лисы ловят мышей, прыгая мордочкой вниз, в снег. А поскольку февраль выдался достаточно холодным месяцем, снежный покров стал не рыхлым, а твердым, как лед, и мышек было тяжело поймать».

Бывают в «Изборске» и опасные посетители. Например, на Труворовом городище на снегу остались следы кабана. А это могучее и грозное животное.

В теплое время года нередки встречи со змеями. В Изборске даже попадаются предупреждающие таблички: «Будьте осторожны! Из травы за вами наблюдают гадюки». Иными словами: по траве не ходите - можете случайно наступить на змею.

«Змеи распространены в заповеднике. Рядом с Труворовым городищем есть глубокая балка, которая называется Змеиная. Это место, куда рептилии - змеи и ящерицы - уходят зимовать. С приближением тепла они расползаются по заповеднику», - пояснила Анна.

Гадюк можно узнать по серой спине с черным зигзагообразным рисунком. Они ядовиты. И туристы, и сотрудники их периодически видят, но случаев, чтобы змеи кого-то кусали, не было. «Как правило, они слышат вибрации шагов человека и уползают. Но все же Изборск достаточно удален от медицинских объектов, а укус гадюки опасен», - отметила старший научный сотрудник музея.

А вот другой рептилии, очень похожей на змею, опасаться не стоит. «Веретеница ломкая занесена в Красную книгу Псковской области. Я о ней узнала, когда училась в университете и проходила здесь практику. Она выглядит как змея, но это ящерица. У нее есть такая особенность, как отбрасывание хвоста. Хвост начинает активно извиваться, чтобы привлекать к себе внимание в то время, как «хозяин» быстро уползает. Также в отличие от змей, ящерицы умеют моргать. Хотя, конечно, при встрече с веретеницей это сложно заметить», - сказала сотрудница музея.

За время работы Анна видела веретеницу пару раз. «Бывает, что они в музейном квартале тоже выползают. Они небольшого размера, бронзового цвета. В брачный сезон на бронзе появляется синяя крапинка, и они могут быть ярко-синими», - описала девушка приметы змейки-ящерки.

Не нужно бояться и летучих мышей: «Они у нас не кровососы, а насекомоядные. Активизируются в сумеречное время суток. Летают и издают характерный звук, с помощью которого ориентируются в пространстве».

А вот к ежикам, которые тоже нередко посещают музейный квартал, Анна советует относиться с осторожностью: «Многие думают, что это такие добрячки из мультиков, которые носят на колючках яблочки и грибочки. Но это миф. Они преимущественно насекомоядные животные, хищники, яблоки не едят. Им лучше личинку, да пожирнее! Можно дать мясо. И не стоит их гладить: могут укусить или резко подпрыгнуть и уколоть колючками».

«Сына в музей привёл, а музей и закрыт!»

В Пушкинском заповеднике считают живую и неживую природу чуть ли не главным экспонатом, и к 225-летию Пушкина создали даже выставку «Эмоции природы. Природа эмоций».

Животные здесь - не редкость. Конечно, по словам представителя информационной службы музея Лидии Токаревой, в дома-музеи они не заходят: всё-таки есть смотрители, да и посетителей всегда много, но самые любопытные - например, очень молодые лисы или дикие утки, обитающие на Сороти, на Маленце или в пруду вокруг Острова уединения, иногда всё-таки забираются на крыльцо и заглядывают в дом. «Но… без билета не положено», - пошутила Лидия Токарева.

Зато в усадебных парках дикие звери - частые гости. «Однажды, зимой, под новый год, в Михайловское приходили даже волки. Мужчины-охранники - как раз дежурили заядлые, опытные охотники - «прочитали» это по следам утром. Большой волк приводил маленького. Вероятно, хотел поучить, как охотиться на зайцев - те тоже частенько навещают усадьбу: проверяют, не оставили ли случайно садовники не укутанными стволы молодых яблонь, кору которых эти ушастые очень любят. В общем, в тот раз «не обломилось» ни косым, ни волчьему семейству. А сотрудники усадьбы ещё долго шутили, мол, непорядок: папа сына в музей привёл, а музей и закрыт!»

Из-за того, что заборов вокруг мемориальных усадеб нет даже символических, сотрудникам и особо удачливым посетителям часто везёт сфотографировать диких зверей и птиц, иногда даже краснокнижных. «А птичья мелочь в заповеднике настолько смелая, что зимой берёт семечки и печенье с протянутой руки. Так промышляют большие синицы, поползни, гаички», - рассказала Лидия Токарева.

В прошлом году в сети появились фотографии и видео с обыкновенной уткой из числа обителей Михайловского пруда с Островом уединения: «Птица то ли в поисках знаний, то ли в надежде на новые знакомства не поленилась дойти до центра усадьбы - к дому поэта и флигелю, где экскурсоводы «переводят дыхание» в минуты между приёмами туристических групп».

Особая гордость музея - колония серых цапель. «Во второй половине XVIII столетия деревня, которую сейчас весь мир знает как поэтическую родину первого поэта России, называлась не Михайловское, а Зуёво, от старого русского слова «зуи», которым в здешних местах и обозначали серых цапель. Это даёт полное основание утверждать, что птичья колония здесь существует уже несколько сотен лет», - пояснила Лидия Токарева.

По словам сотрудника музея, цапли людей не боятся, но очень сердито «ругаются» - «издают звуки, похожие на собачий лай и щёлкают клювами, если к Чёрному пруду кто-то приходит вечером, когда, по мнению птиц, музейный день уже окончен, птенцам пора спать, а людям - угомониться и перестать их рассматривать».

Ведущему научному сотруднику музейных фондов Елене Ступиной удалось «подловить» щеглов, которые лакомились семенами одуванчика на Поэтической поляне, и семейство иволги, обустроившее гнездо у озера Маленца. «Когда иволга спокойна, её протяжные песни у многих вызывают ассоциацию с напевами флейты. А когда её что-то тревожит, эта же птица издает звуки, похожие на вопль кошки, которой наступили на хвост. Несколько дней назад удалось заснять и гнездо с иволгой-мамой, и иволгу-папу, который нервно перелетал с одной ветки на другую, испуская негодующие крики. Увидев, что опасности нет, он успокоился и стал чистить пёрышки. Но петь на камеру так и не захотел», - рассказала Елена Ступина.

В парке мемориальной усадьбы «Тригорское» обитает сова. Сфотографировать ее, в том числе и за обедом, не раз удавалось сотруднику музея-заповедника Алексею Михайлову. В музее отметили, что мохнатые и пернатые насельники усадебных парков в большинстве своём людей совсем не боятся, а бывает, даже принимают угощение с руки.

Удалось фотографу-любителю запечатлеть и «весьма дружелюбного бобра». «Некоторое время бобр присматривался ко мне, а потом решил попозировать», - рассказал Алексей Михайлов.

А однажды в объектив фотоаппарата сотрудника музея попали три косули, которые пробегали по заснеженному лесу.

Одним словом, псковские музеи-заповедники богаты не только уникальными объектами материальной культуры, но и природными сокровищами. И отношение к ним желательно такое же, как к самым ценным экспонатам: смотреть можно, но руками не трогать!

Светлана Синцова

Фото ВК-сообществ музеев

Теги: #животные #музеи
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Принимаете ли вы участие в многочисленных фестивалях?
В опросе приняло участие 67 человек
19.06.2024, 12:370 Водитель мопеда получил травмы при столкновении с автомобилем в Великих Луках 19.06.2024, 12:370 Главное качество Общественной палаты Псковской области назвал ее председатель 19.06.2024, 12:350 Губернатор Псковской области вручил награды и почетные звания отличившимся жителям региона 19.06.2024, 12:290 Однолетние цветы высаживают на улицах Великих Лук
19.06.2024, 12:240 Александр Седунов: Общественной палате нужно придать новый импульс 19.06.2024, 12:210 Главный экспонат: каких животных встречали в псковских музеях 19.06.2024, 12:200 Энергетики в Псковской области перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды 19.06.2024, 12:170 Бориса Елкина наградили почетной грамотой президента России
19.06.2024, 12:120 Минздрав не поддержал идею о запрете вождения авто для людей старше 70 лет 19.06.2024, 12:050 Старт 13 избирательным кампаниям дали в Псковской области 19.06.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк»: Общественная палата Псковской области 6.0 — перезапуск? 19.06.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 19 июня
19.06.2024, 11:540 Фонари установят на улице Снятной в Пскове 19.06.2024, 11:470 Окна в школах Великих Лук оборудуют замками безопасности по требованию суда 19.06.2024, 11:350 3D-модель найденной в Выбутах косы представили археологи 19.06.2024, 11:230 Похожую на пропавшую Зефирку чихуахуа нашли на улице Льва Толстого в Пскове
19.06.2024, 11:220 Семь заявлений для переезда в Псковскую область от соотечественников-репатриантов удовлетворили в 2024 году 19.06.2024, 11:130 Уголовное дело в отношении вора в Великих Луках закрыли по ходатайству потерпевшего 19.06.2024, 11:080 Грозы, град и сильные ливни надвигаются на Псковскую область 19.06.2024, 11:060 Резервный период сдачи ЕГЭ проходит в Псковской области
19.06.2024, 11:020 Праздник выпускников «Бригантина» в Великих Луках состоится 28 июня 19.06.2024, 10:570 «Армрестлинг»: Эффективность и прозрачность муниципальных предприятий 19.06.2024, 10:491 Четырех мигрантов обязали встать на учет в псковский военкомат 19.06.2024, 10:440 Мотоциклист попал в ДТП у псковского автовокзала
19.06.2024, 10:440 Участницу «голой» фотосессии на кладбище задержали в Пскове 19.06.2024, 10:370 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Пухнет, словно на дрожжах, экономика... 19.06.2024, 10:240 «Гайд-парк»: Общественная палата Псковской области 6.0 — перезапуск? 19.06.2024, 10:110 Участок размытой ливнем дороги восстановили в Локнянском округе
19.06.2024, 10:060 Инфляция продолжает расти в Псковской области 19.06.2024, 09:560 Движение транспорта прекратят по участкам улицы Некрасова в Пскове с 24 июня по 5 июля 19.06.2024, 09:420 Количество новых рабочих мест в Псковской области выросло на 23% 19.06.2024, 09:280 Китайские «дочки» в РФ в полтора раза нарастили межбанковское кредитование
19.06.2024, 09:211 Облздрав назвал фейком информацию о сносе здания больницы в Плюссе 19.06.2024, 09:211 Бабушки по нужде 19.06.2024, 09:150 Wildberries объединится с Группой Russ 19.06.2024, 09:000 Мужчину осудили в Дедовичском районе за покушение на сбыт крупной партии наркотиков
19.06.2024, 08:400 Производитель Zewa и Libresse в России меняет название 19.06.2024, 08:202 Способ лечения жировых болезней печени нашли в России 19.06.2024, 08:000 Незаконченное и неполное высшее предлагают вернуть в правовое поле 19.06.2024, 07:400 Пьяная великолучанка оскорбляла и ударила полицейского по лицу
19.06.2024, 07:200 Великого композитора Николая Римского-Корсакова вспоминают 19 июня 19.06.2024, 07:000 Новый закон обяжет операторов сообщать клиентам об изъятии номера 18.06.2024, 23:010 «Гонки по вертикали»: перемены в «Единой России», демарш обкома КПРФ и новый глава Общественной палаты. ВИДЕО 18.06.2024, 22:280 Прокуратура добилась возбуждения дела по факту повреждения автомобиля в Великих Луках
18.06.2024, 22:011 Пьяная девушка упала с пятого этажа в Пскове 18.06.2024, 22:001 Мужчина обокрал уснувшую пьяную знакомую в Бежаницах 18.06.2024, 21:400 Демонстрационные экзамены проходят в новых мастерских Псковского колледжа профтехнологий 18.06.2024, 21:270 Генпрокуратура сочла негуманными законы об усыплении бездомных животных
18.06.2024, 21:200 Около 3 тысяч вакансий представят в Великих Луках на федеральном этапе ярмарки трудоустройства 18.06.2024, 21:071 Путин прибыл в КНДР с государственным визитом 18.06.2024, 21:000 Поэтический вечер Александра Березова «60 минут жизни» пройдет в Пскове 18.06.2024, 20:400 Выпускники школ за две недели запросили результаты ЕГЭ на Госуслугах полтора миллиона раз
18.06.2024, 20:200 Губернатор отметил работу псковского отделения Союза женщин России в помощи бойцам СВО 18.06.2024, 20:160 О ходе ремонта Исской школы проинформировала глава Пушкиногорского района 18.06.2024, 20:070 Как знакомились жители Великих Лук 10 лет назад, рассказали архивисты 18.06.2024, 20:010 Областной гусельный фестиваль «Граинская сторона» пройдет 18 августа
18.06.2024, 20:000 Четыре выпускницы Псковской инженерно-лингвистической гимназии получили 100 баллов на ЕГЭ по химии 18.06.2024, 19:410 Бесплатное занятие по йоге проходит в Финском парке в Пскове 18.06.2024, 19:400 Нетрезвый водитель за рулем Vortex попался полицейским в Пскове 18.06.2024, 19:200 О сроке представления уведомления по авансовому платежу за полугодие 2024 года напоминает псковское управление ФНС
18.06.2024, 19:012 В Госдуме попросили Псковскую область трудоустраивать русскоязычных педагогов из Эстонии 18.06.2024, 19:000 Псковичи назвали профессии, которые не подходят их детям ‑ опрос 18.06.2024, 18:480 Середкинским школьникам напомнили правила поведения на дорогах 18.06.2024, 18:400 Молодые семьи с детьми приглашают узнать продолжение сказки о башнях Пскова
18.06.2024, 18:370 Проигравший в потасовке мужчина порезал лоб подруги сожительницы в Бежаницах 18.06.2024, 18:260 В Псковской области продолжается тенденция снижения уровня смертности, заявили власти 18.06.2024, 18:230 Юрий Сорокин получил благодарственное письмо Анны Цивилевой 18.06.2024, 18:200 Стобалльница ЕГЭ по химии из Великих Лук рассказала о своей мечте
18.06.2024, 18:110 МегаФон ускорил интернет в «Михайловском» 18.06.2024, 18:040 Два случая клещевого энцефалита выявили в Псковской области - Елена Припутенко 18.06.2024, 18:030 Малоимущий великолучанин вернет 250 тысяч рублей, полученные в рамках соцконтракта 18.06.2024, 18:001 Псковские росгвардейцы отработали стрельбу из РПГ
18.06.2024, 17:540 Обширная детская программа ждет гостей фестиваля «Довмонт Псковский» 18.06.2024, 17:480 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 18 июня 18.06.2024, 17:430 ФК «Псков» 19 июня в Заполярье сыграет с лидером чемпионата Северо-Запада 18.06.2024, 17:310 Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru