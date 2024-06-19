Общество

Главный экспонат: каких животных встречали в псковских музеях

Если коты в музее - это зачастую хвостатые «сотрудники», охраняющие культурные ценности от крыс и мелких грызунов, то другие звери, птицы, рептилии - скорее, безбилетные посетители. А, может, главные экспонаты?

Псковская Лента Новостей собрала подборку любопытных историй о том, какие четырехлапые, крылатые и чешуйчатые гости облюбовали псковские музейные объекты.

Хитрый лис в Псковском кремле

Один из таких непрошеных гостей - рыжий лис - был пойман недавно в самом сердце города, в Псковском кремле. Сначала он был замечен недалеко от другого музейного объекта - Двора Постникова, но потом вернулся в крепость и стал жить на стене в северной части Крома. «Чтобы зверь не навредил посетителям, а посетители - зверю, музейные сотрудники изолировали часть крепости, где обитал лис», - рассказали в Псковском музее-заповеднике.



Сотрудникам не удалось поймать лису, пришлось обратиться к профессиональному ловцу Василию Смирнову. Но даже специалисту пришлось потратить несколько дней, чтобы отловить животное.

«Это уже не лисенок, а крупный лис, два года ему точно есть. Днем он по городу «гонял», а ночевать приходил в кремль. Откуда он взялся, неизвестно, но, говорят, что в городе он давно. Хитрый! В клетку не хотел. Мы за ним по стенам бегали, но он был быстрее: уходил от нас!» - рассказал Василий Смирнов.

Использовать снотворные препараты, которые иногда применяют при отлове бродячих собак, ловец не решился, потому что лис был ослаблен болезнью. «У него подкожный клещ. Причем, заболевание уже в запущенной стадии. Поэтому наркоз - не вариант был, состояние у животного было такое, что мог наркоз не выдержать», - пояснил Василий Смирнов.

Но все-таки поймать лиса удалось. «Он залез под кровлю на стене, откуда был только один выход - мы туда клетку и поставили. Ночью он вылез, ловушка автоматически закрылась», - рассказал ловец.

Василий Смирнов отметил, что уже не раз ловил диких животных в городе: лис, барсуков, куниц. Но обычно цель таких операций - вывезти животное за пределы населенного пункта и выпустить в дикую природу. В этот раз такой вариант определения дальнейшей судьбы пойманного хищника не подходил. «Этот лис уже адаптирован к человеку, он людей не боится. И если его вывезти в лес, то он придет куда-нибудь в деревню и его просто застрелят», - сказал ловец.

Кроме того, зверю требуется лечение. «Уже есть договоренность, что «Птичий дворик» его заберет, но пока он находится у меня. Лечим, делаем уколы. Это займет как минимум три недели. Сейчас он уже начал чуть-чуть рыжеть», - сообщил Василий Смирнов.

И, конечно, лису теперь не надо рыскать по помойкам в поисках еды. Мяса ему хватает, и он «спокойно поправляется».

Застывшие ежики в Полибино

В филиале псковского музея - мемориальном музее-усадьбе С.В. Ковалевской птицы и животные - дело привычное. «У нас всегда были аисты, ужи, ящерицы. Летучие мыши живут на чердаке флигеля. Но в этом году в парке появились ежики и заяц! Ежиков частенько видят сторожа после окончания рабочего дня. Когда на территории усадьбы становится тихо, они начинают свои путешествия. Их двое: один побольше, другой поменьше. Думаю, что они питаются виноградными улитками, которых очень много на территории», - рассказала заведующая музеем Светлана Белюкова.

По ее словам, интересно, что ежики при виде людей не сворачиваются в клубок, а замирают. Настоящие музейные экспонаты! «Застывают, и в таком виде могут быть очень долгое время. Это поразительно», - заметила Светлана Белюкова.

А зайца сотрудники музея видят все время на одном и том же месте - на поляне, где скошена трава. «Возможно, травка свежая его привлекает. Он сидит не шевелясь. Мы даже не сразу его заметили. Сначала сторож увидел его на изображении с видеокамеры, а потом уже стали следить за ним, подходить ближе, фотографировать. Я тоже пыталась сфотографировать зверька, приблизилась метров на 50, но он метнулся и убежал», - рассказала заведующая музеем.

На обитателей парка обращают внимание и посетители: фотографируют, делятся снимками в соцсетях. «У нас очень много птиц, больших и маленьких. Иногда встречаешь очень красивых. А слушать пение птиц - одно удовольствие, особенно утром, когда идешь на работу!» - отметила Светлана Белюкова.

Милый хищник и моргающая змея

Еще больше зверей и птиц в музее-заповеднике «Изборск», ведь он не только историко-архитектурный, но и природный. А значит, вся его флора и фауна на площади 1792 га - своего рода музейные экспонаты. Но если они появляются на тропинках заповедника или в музейном квартале - это каждый раз событие, достойное радости или испуга, и обязательно - фотографий к соцсетях.

«В феврале в музейном квартале видели ласку. Местные говорят, что они тут повсеместно. Но в этот раз ласка оказалась под Домом купца Шведова. Она выбежала на секунду из своего подполья и снова спряталась. А когда второй раз выскочила, ее успели сфотографировать. Она была полностью беленькая», - рассказала старший научный сотрудник отдела охраны заповедных территорий музея-заповедника Анна Мартынова.

Она пояснила, что ласка - это самый маленький представитель семейства куньих: «Взрослая ласка помещается на человеческой ладони. Ее можно спутать с горностаем, они очень похожи. Но у горностая на кончике хвостика черная кисточка, и размером он побольше. Ласка - хищник. Ее основная пища в дикой среде - это мыши. Но, если она селится рядом с жилищем человека, то могут пострадать домашние птицы».

Еще один любитель мышей и птиц, лисица, тоже была замечена на территории музея-заповедника этой зимой. «Она гуляла по крепости вечером, также ее видели у Словенских ключей - бегала рядом с берегом на Городищенском озере, где водятся утки. Скорее всего, пыталась поймать уточку», - рассказала Анна Мартынова. И пояснила желание рыжей красотки полакомиться утятиной: «Зимой лисы ловят мышей, прыгая мордочкой вниз, в снег. А поскольку февраль выдался достаточно холодным месяцем, снежный покров стал не рыхлым, а твердым, как лед, и мышек было тяжело поймать».

Бывают в «Изборске» и опасные посетители. Например, на Труворовом городище на снегу остались следы кабана. А это могучее и грозное животное.

В теплое время года нередки встречи со змеями. В Изборске даже попадаются предупреждающие таблички: «Будьте осторожны! Из травы за вами наблюдают гадюки». Иными словами: по траве не ходите - можете случайно наступить на змею.

«Змеи распространены в заповеднике. Рядом с Труворовым городищем есть глубокая балка, которая называется Змеиная. Это место, куда рептилии - змеи и ящерицы - уходят зимовать. С приближением тепла они расползаются по заповеднику», - пояснила Анна.

Гадюк можно узнать по серой спине с черным зигзагообразным рисунком. Они ядовиты. И туристы, и сотрудники их периодически видят, но случаев, чтобы змеи кого-то кусали, не было. «Как правило, они слышат вибрации шагов человека и уползают. Но все же Изборск достаточно удален от медицинских объектов, а укус гадюки опасен», - отметила старший научный сотрудник музея.

А вот другой рептилии, очень похожей на змею, опасаться не стоит. «Веретеница ломкая занесена в Красную книгу Псковской области. Я о ней узнала, когда училась в университете и проходила здесь практику. Она выглядит как змея, но это ящерица. У нее есть такая особенность, как отбрасывание хвоста. Хвост начинает активно извиваться, чтобы привлекать к себе внимание в то время, как «хозяин» быстро уползает. Также в отличие от змей, ящерицы умеют моргать. Хотя, конечно, при встрече с веретеницей это сложно заметить», - сказала сотрудница музея.

За время работы Анна видела веретеницу пару раз. «Бывает, что они в музейном квартале тоже выползают. Они небольшого размера, бронзового цвета. В брачный сезон на бронзе появляется синяя крапинка, и они могут быть ярко-синими», - описала девушка приметы змейки-ящерки.

Не нужно бояться и летучих мышей: «Они у нас не кровососы, а насекомоядные. Активизируются в сумеречное время суток. Летают и издают характерный звук, с помощью которого ориентируются в пространстве».

А вот к ежикам, которые тоже нередко посещают музейный квартал, Анна советует относиться с осторожностью: «Многие думают, что это такие добрячки из мультиков, которые носят на колючках яблочки и грибочки. Но это миф. Они преимущественно насекомоядные животные, хищники, яблоки не едят. Им лучше личинку, да пожирнее! Можно дать мясо. И не стоит их гладить: могут укусить или резко подпрыгнуть и уколоть колючками».

«Сына в музей привёл, а музей и закрыт!»

В Пушкинском заповеднике считают живую и неживую природу чуть ли не главным экспонатом, и к 225-летию Пушкина создали даже выставку «Эмоции природы. Природа эмоций».

Животные здесь - не редкость. Конечно, по словам представителя информационной службы музея Лидии Токаревой, в дома-музеи они не заходят: всё-таки есть смотрители, да и посетителей всегда много, но самые любопытные - например, очень молодые лисы или дикие утки, обитающие на Сороти, на Маленце или в пруду вокруг Острова уединения, иногда всё-таки забираются на крыльцо и заглядывают в дом. «Но… без билета не положено», - пошутила Лидия Токарева.

Зато в усадебных парках дикие звери - частые гости. «Однажды, зимой, под новый год, в Михайловское приходили даже волки. Мужчины-охранники - как раз дежурили заядлые, опытные охотники - «прочитали» это по следам утром. Большой волк приводил маленького. Вероятно, хотел поучить, как охотиться на зайцев - те тоже частенько навещают усадьбу: проверяют, не оставили ли случайно садовники не укутанными стволы молодых яблонь, кору которых эти ушастые очень любят. В общем, в тот раз «не обломилось» ни косым, ни волчьему семейству. А сотрудники усадьбы ещё долго шутили, мол, непорядок: папа сына в музей привёл, а музей и закрыт!»

Из-за того, что заборов вокруг мемориальных усадеб нет даже символических, сотрудникам и особо удачливым посетителям часто везёт сфотографировать диких зверей и птиц, иногда даже краснокнижных. «А птичья мелочь в заповеднике настолько смелая, что зимой берёт семечки и печенье с протянутой руки. Так промышляют большие синицы, поползни, гаички», - рассказала Лидия Токарева.

В прошлом году в сети появились фотографии и видео с обыкновенной уткой из числа обителей Михайловского пруда с Островом уединения: «Птица то ли в поисках знаний, то ли в надежде на новые знакомства не поленилась дойти до центра усадьбы - к дому поэта и флигелю, где экскурсоводы «переводят дыхание» в минуты между приёмами туристических групп».

Особая гордость музея - колония серых цапель. «Во второй половине XVIII столетия деревня, которую сейчас весь мир знает как поэтическую родину первого поэта России, называлась не Михайловское, а Зуёво, от старого русского слова «зуи», которым в здешних местах и обозначали серых цапель. Это даёт полное основание утверждать, что птичья колония здесь существует уже несколько сотен лет», - пояснила Лидия Токарева.

По словам сотрудника музея, цапли людей не боятся, но очень сердито «ругаются» - «издают звуки, похожие на собачий лай и щёлкают клювами, если к Чёрному пруду кто-то приходит вечером, когда, по мнению птиц, музейный день уже окончен, птенцам пора спать, а людям - угомониться и перестать их рассматривать».

Ведущему научному сотруднику музейных фондов Елене Ступиной удалось «подловить» щеглов, которые лакомились семенами одуванчика на Поэтической поляне, и семейство иволги, обустроившее гнездо у озера Маленца. «Когда иволга спокойна, её протяжные песни у многих вызывают ассоциацию с напевами флейты. А когда её что-то тревожит, эта же птица издает звуки, похожие на вопль кошки, которой наступили на хвост. Несколько дней назад удалось заснять и гнездо с иволгой-мамой, и иволгу-папу, который нервно перелетал с одной ветки на другую, испуская негодующие крики. Увидев, что опасности нет, он успокоился и стал чистить пёрышки. Но петь на камеру так и не захотел», - рассказала Елена Ступина.

В парке мемориальной усадьбы «Тригорское» обитает сова. Сфотографировать ее, в том числе и за обедом, не раз удавалось сотруднику музея-заповедника Алексею Михайлову. В музее отметили, что мохнатые и пернатые насельники усадебных парков в большинстве своём людей совсем не боятся, а бывает, даже принимают угощение с руки.

Удалось фотографу-любителю запечатлеть и «весьма дружелюбного бобра». «Некоторое время бобр присматривался ко мне, а потом решил попозировать», - рассказал Алексей Михайлов.

А однажды в объектив фотоаппарата сотрудника музея попали три косули, которые пробегали по заснеженному лесу.

Одним словом, псковские музеи-заповедники богаты не только уникальными объектами материальной культуры, но и природными сокровищами. И отношение к ним желательно такое же, как к самым ценным экспонатам: смотреть можно, но руками не трогать!

Светлана Синцова

Фото ВК-сообществ музеев