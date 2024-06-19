Общество

Праздник выпускников «Бригантина» в Великих Луках состоится 28 июня

Традиционный праздник выпускников «Бригантина-2024» в Великих Луках в этом году состоится 28 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фото: администрация Великих Лук

«С учетом всех рекомендаций и текущей обстановки было принято решение, что 28 июня в Великолукском драматическом театре пройдет церемония вручения медалей, далее в общеобразовательных учреждениях состоятся торжественные вручения аттестатов», - сообщили в администрации.

В 19.00 на летней эстраде организуют концерт для выпускников.