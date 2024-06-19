Общество

Бориса Елкина наградили почетной грамотой президента России

Главу города Пскова Бориса Елкина наградили почетной грамотой президента Российской Федерации. Награждение прошло в рамках торжественного приема по вручению государственных, ведомственных наград и наград Псковской области, посвященного Дню России, 19 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Награду вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Борис Елкин родился в Ленинграде в 1989 году.

В 2011 году окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, а в 2016 году - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

С 2012 года занимал различные должности в ФКУ «Севзапуправтодор», а затем в Упрдор «Северо-Запад», начиная с эксперта дорожного хозяйства отдела дорожных сооружений до начальника отдела капитального строительства.

В 2019 году назначен председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

28 июля 2021 года Борис Елкин вступил в должность первого заместителя главы администрации Пскова.

В ноябре 2021 года назначен главой администрации города Пскова.

3 ноября 2022 года на 4-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва избран главой Пскова. Церемония вступления в должность состоялась 8 ноября 2022 года.