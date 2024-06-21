Общество

Ремонт памятника Александру Матросову завершился в Великих Луках

Ремонт памятника Александру Матросову завершился в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

В этом году монумент отмечает 70-летие со дня установки. Памятник Александру Матросову является исторической и культурной ценностью и наследием.

Подрядчик, согласно проектно-сметной документации, выполнил шлифовку гранитной поверхности монумента, очистку стыковочных швов, полировку гранитной поверхности, нанесение защитного слоя воска для гранита и ряд других работ.