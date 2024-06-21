Общество

В каждой пятой семье в Пскове более успешными в карьере оказались старшие дети - опрос

В большинстве семей старшие и младшие дети одинаково успешны в образовании и карьере. В соответствующем опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители двух совершеннолетних детей из Пскова.

В псковских семьях, имеющих двух детей, часто оба ребенка одинаково успешны. 46% родителей ответили, что старшие и младшие дети окончили школу примерно одинаково. В 61% семей оба ребенка поступили в вуз и в большинстве случаев показывали одинаковые успехи в учебе.



В каждой второй семье дети закончили школу по-разному: 25% опрошенных родителей рассказали про успехи старших, 23% считают более успешными младших детей. При поступлении в вуз или колледж, судя по ответам родителей, удача также чаще была на стороне старшего ребенка (15% ответов свидетельствуют о превосходстве первенца, 8% — младшего ребенка).

Разница в возрасте работает не в пользу младших детей. И все-таки нашлось исключение. В тех семьях, где оба ребенка закончили колледж, родители чаще гордятся оценками в дипломе младшего.

40% родителей заявили, что оба ребенка устроились на примерно равных условиях, в каждой пятой семье успешными оказались старшие дети, в каждой шестой — младшие.