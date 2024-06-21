Общество

В Госдуму внесли законопроект о запрете ограничений на установку RuStore в гаджетах

Группа сенаторов и депутатов Госдумы от всех пяти фракций внесла на рассмотрение палаты парламента законопроект, устанавливающий запрет ограничивать установку и использование единого магазина приложений - RuStore - в мобильных устройствах и других технически сложных товарах. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в закон «О защите прав потребителей». Закон дополняется новой нормой о том, что при использовании и продаже в РФ технически сложных товаров с предустановленным программным обеспечением (ПО) потребителю должна быть обеспечена возможность устанавливать и обновлять программы с использованием RuStore, а также осуществлять платежи при установке и использовании таких программ. Перечень технически сложных товаров с предустановленным ПО, на которые распространится такое требование, установит кабмин.

Указывается также, что при продаже и использовании таких гаджетов не допускается «устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования» российских приложений и единого магазина приложений. Речь идет в том числе о запрете ограничивать поиск и обновление таких приложений, управление их настройками, обеспечение взаимодействия с потребителями, направление им уведомлений, а также о запрете ограничивать другие функции гаджета при использовании программ, если они не нарушают требования законов РФ. Кроме того, не допускается также «ограничивать осуществление потребителями платежей при использовании единого магазина приложений и установленных с его применением программ для электронных вычислительных машин».

Также, согласно документу, владелец магазина приложений не вправе устанавливать ограничения для установки программ на устройство на основании того, что они «могут устанавливаться с использованием иных магазинов приложений, включая единый магазин приложений». Также запрещается устанавливать особые требования к формированию цен на услуги в программах, установленных через RuStore, или особые требования к функциональным возможностям таких программ на устройстве.