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Общество

В Госдуму внесли законопроект о запрете ограничений на установку RuStore в гаджетах

24.06.2024 20:00|ПсковКомментариев: 0

Группа сенаторов и депутатов Госдумы от всех пяти фракций внесла на рассмотрение палаты парламента законопроект, устанавливающий запрет ограничивать установку и использование единого магазина приложений - RuStore - в мобильных устройствах и других технически сложных товарах. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в закон «О защите прав потребителей». Закон дополняется новой нормой о том, что при использовании и продаже в РФ технически сложных товаров с предустановленным программным обеспечением (ПО) потребителю должна быть обеспечена возможность устанавливать и обновлять программы с использованием RuStore, а также осуществлять платежи при установке и использовании таких программ. Перечень технически сложных товаров с предустановленным ПО, на которые распространится такое требование, установит кабмин.

Указывается также, что при продаже и использовании таких гаджетов не допускается «устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования» российских приложений и единого магазина приложений. Речь идет в том числе о запрете ограничивать поиск и обновление таких приложений, управление их настройками, обеспечение взаимодействия с потребителями, направление им уведомлений, а также о запрете ограничивать другие функции гаджета при использовании программ, если они не нарушают требования законов РФ. Кроме того, не допускается также «ограничивать осуществление потребителями платежей при использовании единого магазина приложений и установленных с его применением программ для электронных вычислительных машин».

Также, согласно документу, владелец магазина приложений не вправе устанавливать ограничения для установки программ на устройство на основании того, что они «могут устанавливаться с использованием иных магазинов приложений, включая единый магазин приложений». Также запрещается устанавливать особые требования к формированию цен на услуги в программах, установленных через RuStore, или особые требования к функциональным возможностям таких программ на устройстве.

Как указывают авторы инициативы в пояснительной записке, нововведение «позволит обеспечить без затрат федерального бюджета отказоустойчивость и бесперебойность оказания российским гражданам интернет-сервисов, частных и государственных услуг». Как отметил в своем Telegram-канале один из авторов инициативы, замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, законопроект запрещает «дискриминацию приложений российских разработчиков в App Store» и направлен на то, чтобы ускорить появление RuStore на iOS, пишет ТАСС.

«iOS-версия RuStore, насколько мне известно, уже разработана и может появиться на "яблочной платформе" уже на следующий день после вступления нашего закона в силу. Но мы понимаем, что Apple понадобится определенное время на проведение комплаенса, поэтому планируем, что законопроект начнет действовать с 1 сентября 2025 года», - подчеркнул Горелкин. Он также напомнил, что требование обеспечить пользователям доступ к альтернативному магазину приложение было принято в Евросоюзе в 2022 году. «Это заставило Apple обеспечить iOS необходимым функционалом, и в апреле для европейских пользователей стал доступен AltStore PAL - не идеальный, но вполне рабочий аналог App Store», - добавил Горелкин. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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