Общество

Вакансии с зарплатой до 160 тысяч рублей можно найти на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Великих Луках

Вакансии с зарплатой до 160 тысяч рублей можно будет найти на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Великих Луках 28 июня. Об этом сообщила председатель комитета по труду и занятости Алёна Трунова на тематической пресс-конференции 24 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Разброс по зарплатам достаточно большой, где-то от 30 до 160 тысяч. Можно найти такие вакансии», - рассказала Алёна Трунова.

Всего на ярмарке представят около 10 тысяч вакансий.

Заочный формат не предполагается, однако если соискатель не найдет что-то для себя, он всегда может перейти на портал «Работа России» и ознакомиться со всем перечнем всех вакансий.

Ярмарка трудоустройства будет проходить во всех субъектах Российской Федерации. В прошлом году более 3000 человек посетили федеральный этап ярмарки в Псковской области