Общество

Работы по покосу травы проводят на общественных территориях в Великих Луках

Работы по покосу травостоя регулярно проводятся в парках и скверах, на общественных территориях города Великие Луки в летний сезон. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, подрядная организация МП «Зеленхоз» привлекла для этой работы 25 специалистов со всем необходимым оборудованием.

Фото здесь и далее: Администрация города Великие Луки

Специалисты предприятия отслеживают состояние зелёного массива в парках и скверах, а также формируют график работ. Отметим, что на общественных пространствах рабочие также регулярно выполняют санитарные работы по обрезке деревьев и текущий ремонт объектов.

«За каждым из работников закреплена своя территория. Сотрудники МП "Зеленхоз" будут проводить все эти работы на протяжении всего сезона», — подчеркнул руководитель организации Максим Чумаков.