Общество

Почти 20 тонн норвежского лосося не пропустили в Казахстан через границу России в Псковской области

Незаконный ввоз 19,2 тонн мороженого лосося, перевозимого из Норвегии в Республику Казахстан, предотвращен на МАПП «Убылинка» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

При осуществлении ветеринарного контроля специалист ведомства установил несоответствие информации о получателе, заявленном в ветеринарном сертификате на экспортируемую на таможенную территорию Евразийского экономического союза пищевую продукцию из рыбы, ракообразных, моллюсков, других объектов промысла и продуктов их переработки, с указанными данными в разрешении комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Ввоз 19,2 тонн рыбы на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлен акт о возврате груза.