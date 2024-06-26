Общество

Власти развеяли слухи о закрытии школы в Невельском округе

Вопроса о прекращении деятельности Опухликовской школы в Невельском муниципальном округе не стояло, и оснований для этого нет. Об этом сообщил глава округа Олег Майоров в своем Telegram-канале.

«В школе обучаются 55 детей из деревни Опухлики и близлежащих деревень, работают 10 педагогов, 5 первоклассников пойдут в школу в 2024 году. Администрация округа заинтересована в устойчивом функционировании данного учреждения», - подчеркнул он.

«Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем жителям района, кто готов взять на себя ответственность руководства школой, будем оказывать необходимую поддержку», - добавил Олег Майоров. Телефон для информации: 2-13-42.