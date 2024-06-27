Общество

Два выпускника из Острова получили 100 баллов на ЕГЭ по профильной математике и физике

Два выпускника из города Острова получили 100 баллов на ЕГЭ по профильной математике и физике. Такие высокие результаты в Островском районе впервые показывают ребята из средних школ № 1 и № 3. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по образованию Псковской области

Арсений Суворов, выпускник средней школы № 1, получил 100 баллов по физике. Классный руководитель рассказывает про Арсения: «За все годы обучения Арсений всегда имел отличные результаты по всем изучаемым предметам. К 100-балльному результату на экзамене шёл долго, упорно готовился. Благодаря тщательной подготовке сам экзамен оценивает как несложный, знал, как выполнить все задания. Арсений имеет широкий кругозор, увлекается чтением различной литературы, музыкой; любимые предметы – физика, обществознание. Дальнейшее обучение планирует продолжить в вузе технической направленности».

Сто баллов по профильной математике получила Анастасия Ленченкова, выпускница средней школы № 1. Девушка рассказала, как она готовилась к экзамену: «Я готовилась к ЕГЭ по математике в онлайн-школе: смотрела вебинары, решала большое количество заданий. В школе ходила на консультации и писала пробники, благодаря которым научилась распределять время. На экзамене очень важно прочитать задание до конца, из-за невнимательности я часто теряла баллы на пробниках. Математика - мой любимый предмет, много времени ушло на подготовку к нему. Несмотря на это, я волновалась перед экзаменом. Большую поддержку я чувствовала со стороны друзей и родителей. Организаторы относились к нам доброжелательно, это помогло мне чувствовать себя уверенно и спокойно. Вариант на экзамене для меня был несложный. Некоторые задания были знакомыми (подобные разбирались на вебинарах в онлайн-школе), над другими пришлось подумать больше. Отведенного на экзамен времени мне хватило на решение всех заданий и проверку работы. Я хочу поступить в технический вуз Санкт-Петербурга и надеюсь, что моя мечта сбудется!»

Напомним, в этом году, по предварительным итогам, в Псковской области 37 стобалльных результатов и 5 двухсотбалльников.