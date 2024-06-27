Общество

Выездную диспансеризацию проведет Псковская городская больница 29 июня

Выездную диспансеризацию для взрослого населения с 18 лет на передвижном мобильном комплексе проведет Псковская городская больница 29 июня. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Конечная остановка – «Пристань» в микрорайоне в Корытово.

Диспансеризация пройдет с 10:00 до 14:00.

Она состоит из двух этапов. Первый этап – анкетирование, пациент отвечает на ряд вопросов. Затем замеряют вес, рост, насыщение крови кислородом, артериальное давление, внутриглазное давление, делают ЭКГ, флюорографию, забирают биохимический анализ крови анализатором на глюкозу и холестерин. Далее, по данным обследования, выявляют факторы риска. Если есть необходимость, человека отправляют на второй этап диспансеризации в поликлинику для дальнейшего обследования.

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, полис ОМС. За 1-2 часа до сдачи крови воздержаться от курения, не употреблять сок, чай, кофе, можно пить негазированную воду.

По всем вопросам можно обратиться в колл-центр поликлиники по номеру 299-028.