Общество

Достижения и традиции презентует Псковская область на Форуме регионов Беларуси и России

Губернатор Михаил Ведерников осмотрел выставочную экспозицию Псковской области, которая развернулась в Витебске на 11-м Форуме регионов Беларуси и России, и пообщался с предпринимателями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Псковская область в числе немногих российских регионов, которые представили свой стенд на выставке регионов России и Беларуси. Субъект РФ знакомит гостей с инвестиционным потенциалом, рассказывает об уникальном культурном наследии и основных достижениях за последние годы. Павильон Псковской области находится в самом сердце Витебска, на открытой площадке у Летнего амфитеатра. Здесь посетители могут узнать об особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Моглино», о крупных и малых производителях региона, изучить ассортимент выпускаемой продукции — от натуральной косметики до серьезного, высокоточного оборудования.

Также на площадке установлена фотозона эногастрономической ярмарки «Виноград», которая проходит в эти дни в Пскове. Разнообразные активности для посетителей подготовили псковские мастера. Глава региона понаблюдал за мастер-классом по изготовлению уникального сувенира в технике старинной набойки на ткани. Мастерицы рассказали об истории традиционного узора, манере и технологии нанесения рисунка на ткань.

Как отмечают организаторы, стенд Псковской области пользуется огромной популярностью у посетителей выставки — гости в павильоне есть всегда.

Напомним, форум регионов Беларуси и России проходит в Витебске, Полоцке и Новополоцке 27—28 июня. Темой этого года стала роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства. Делегацию Псковской области возглавляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В рамках форума проходят различные мероприятия: выставка достижений народного хозяйства, выставка домов ремесел, выставка техники, выставка «Беларусь интеллектуальная», выставка «Витебск исторический».

Ранее глава региона на одной из секций форума представил опыт Псковской области в развитии межрегионального российско-белорусского сотрудничества. Также представители делегации Псковской области подписали ряд соглашений о сотрудничестве.