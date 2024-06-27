Общество

Псковская молодежь предпочитает драмы, комедии и триллеры

Ко Дню молодежи, который отмечается в России на этой неделе, онлайн-кинотеатр KION проанализировал интересы псковских киноманов в возрасте от 14 до 35 лет и выяснил, какие жанры, фильмы и сериалы они предпочитают и смотрят чаще всего. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании МТС.

Самый популярный жанр среди молодых людей – комедия, на нее приходится 21% от общего количества просмотра контента. На втором месте по популярности – триллер (20%). Замыкает тройку жанров-лидеров – драма, на нее приходится 17% от общего времени смотрения.

Самыми популярными фильмами и сериалами среди псковичей в возрасте от 14 до 35 лет в мае-июне 2024 года на KION стали: