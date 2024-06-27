Общество

Псковские росгвардейцы приняли участие в «Ярмарке вакансий»

Сотрудники управления Росгвардии по Псковской области и сотрудники вневедомственной охраны приняли участие в профориентационном мероприятии «Ярмарка вакансий», которое прошло на базе спортивно-развлекательного парка «Простория» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы рассказали о деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, о перспективах и преимуществах службы в войсках правопорядка, условиях службы, предусмотренных льготах, а также о важной роли, которую они могут сыграть в обеспечении безопасности и защите прав граждан.

Посетители ярмарки вакансий смогли лично побеседовать с потенциальным работодателем и обменялись контактами с представителями ведомства.

Около 20 граждан заинтересовались возможностью связать свою дальнейшую судьбу со службой в Росгвардии.

Управление Росгвардии напоминает, что в региональном управлении открыт постоянный пункт приема на службу кандидатов. Получить подробную информацию можно по адресу: город Псков, улица Николая Васильева, 77. Контактные телефоны: +7 (8112) 73-43-13; +7 (8112) 73-43-12.