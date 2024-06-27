Общество

Пять фактов о пользе ряженки рассказали эксперты

Ряженка - традиционный славянский кисломолочный продукт, известный своими питательными свойствами. Чем полезен этот напиток, рассказали эксперты «Роскачества».

Пять фактов о пользе ряженки:

Укрепляет иммунитет

Многие специалисты называют ряженку природным антибиотиком, и для этого есть все основания. Этот кисломолочный продукт – настоящая кладезь витаминов и микроэлементов, которые поддерживают и укрепляют иммунную систему организма.

Улучшает пищеварение

Ряженка содержит большое количество пробиотиков – «хороших» бактерий, которые формируют правильную микрофлору кишечника и за счёт этого благотворно влияют на работу пищеварительной системы в целом.

Профилактика диабета

Одним из основных способов профилактики диабета врачи считают правильное питание, в частности употребление продуктов, богатых пробиотиками. Пробиотические продукты активизируют работу инсулиновых рецепторов, модулируют обмен глюкозы, а также повышают её утилизацию клетками жировой и мышечной ткани.

Поддерживает плотность костей

Благодаря высокому содержанию кальция ряженка благотворно влияет не только на работу внутренних систем организма, но и способна преобразить нас внешне, влияя на состояние ногтей, волос, зубов, кожи. В сочетании с фосфором кальций обеспечивает адекватный минеральный обмен в тканях костей.

Нормализует вес

Ряженка легко усваивается организмом и содержит достаточно много белка, благодаря чему в жаркую погоду вполне может заменить перекус или даже полноценный прием пищи. На вопрос, можно ли ряженку при похудении, эксперты отвечают: «Да, можно!».

Пушкиногорский маслосырзавод приглашает в фирменные магазины за ряженкой «Молочные продукты Пушкиногорья». Вы сможете убедиться в пользе и вкусе этого продукта.

Erid: 2SDnjc3HjW8 Реклама. АО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод». ИНН: 6 020 000 708.