Общество

Посвященный Дню ветеранов боевых действий митинг прошел в Великих Луках

В Великих Луках в сквере воинской славы, у памятного знака воинам-великолучанам, погибшим в горячих точках, прошел митинг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

В мероприятии приняли участие представители городской администрации, общественных организаций, ветераны боевых действий, молодое поколение великолучан. Митинг открыл Дмитрий Белюков – депутат Великолукской городской Думы, председатель великолукского отделения Российского военно-исторического общества РФ.

Он выразил искреннюю благодарность всем ветеранам боевых действий, кто продолжает активно работать, воспитывает и учит молодежь верности долгу и любви к Родине.

Далее к собравшимся обратился глава администрации города Андрей Беляев.

«В этот день мы выражаем искреннюю признательность всем, кто с оружием в руках защищал и сейчас защищает безопасность и интересы Отечества, как на территории страны, так и за её пределами. Мы вспоминаем ветеранов локальных войн и вооружённых конфликтов, воинов-интернационалистов, всех, чья доблесть, самоотверженность, верность Присяге и Долгу стали настоящим образцом честного служения Родине», - отметил Андрей Беляев.

Также к участникам митинга обратилась мать великолучанина, погибшего при выполнении задач СВО, социальный куратор фонда «Защитники Отечества» Татьяна Щеблыкина.

Далее у подножия памятника прошла заупокойная служба по погибшим защитникам Отечества. Участники митинга почтили память погибших минутой молчания. Завершился митинг возложением цветов и венков.

Торжественно-траурная церемония памяти и скорби также прошла и в Аллее памяти десантников 6-й роты, расположенной рядом с Братским кладбищем.