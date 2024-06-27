«Постскриптум»: Рост тарифов, третий виток мусорного коллапса и первый авиарейс Псков-Махачкала. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 1 июля.
Основные темы, которые обсудили Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:
- Женимся бесплатно, а развод подорожает в 8 раз – новое предложение Минфина;
- Третий виток мусорного коллапса: наметился выход из кризиса?
- Первый авиарейс в Дагестан: получилось немного скомкано на фоне событий в Махачкале и Дербенте;
- Как партии ищут кандидатов, преодолевая кадровый голод?
- Взяткодатели Александра Грацкого отделаются административкой?
Подробно о политике поговорили с нашим политическим обозревателем, главным редактором ПЛН Александром Савенко.