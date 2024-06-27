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Общество

«Постскриптум»: Рост тарифов, третий виток мусорного коллапса и первый авиарейс Псков-Махачкала. ВИДЕО

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Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 1 июля. Основные темы, которые обсудили Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко: - Женимся бесплатно, а развод подорожает в 8 раз – новое предложение Минфина; - Третий виток мусорного коллапса: наметился выход из кризиса? - Первый авиарейс в Дагестан: получилось немного скомкано на фоне событий в Махачкале и Дербенте; - Как партии ищут кандидатов, преодолевая кадровый голод? - Взяткодатели Александра Грацкого отделаются административкой? Подробно о политике поговорили с нашим политическим обозревателем, главным редактором ПЛН Александром Савенко.