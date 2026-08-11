В Невельском округе перезахоронили поднятые в ходе «Вахты памяти» останки 46 бойцов

Завершилась ежегодная международная молодежная «Вахта памяти» «Невельский фронт-2026. Единство. Память». Поисковые работы проходили на территории Плисской волости — в местах ожесточенных боев Невельской наступательной операции в октябре 1943 года. Мероприятие объединило порядка 300 участников из разных регионов России, а также Беларуси и Казахстана, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фотографии: «Невельский вестник»

В понедельник, 10 августа, в деревне Турки-Перевоз состоялась торжественная церемония перезахоронения останков 46 бойцов, поднятых в ходе поисковой экспедиции. Отдать дань уважения защитникам края в этот день собрались представители власти, поисковых отрядов, духовенства, а также участники делегаций Республик Беларусь и Казахстан.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к собравшимся обратилась его заместитель Ольга Тимофеева. Она выразила благодарность участникам поисковых движений за сохранение исторической памяти, передачу ее следующим поколениям, а также за усилия по установлению имен погибших бойцов.

«Особую ценность этой работе придает международный характер. Мы рады видеть в наших рядах волонтеров из Республики Беларусь и Республики Казахстан. Этот факт говорит о том, что память о Великой Отечественной войне не знает границ, а наш общий долг — навсегда сохранить и передать будущим поколениям память о подвигах героев», — выступила вице-губернатор.

Важность увековечения памяти защитников Отечества и значимость поисковой работы для восстановления исторической справедливости отметил и глава Невельского муниципального округа Олег Майоров.

Руководитель поисковой организации «След "Пантеры"» Дмитрий Иванов рассказал о проделанной работе и судьбах найденных солдат. Он, в частности, сообщил, что опознан один из бойцов — Закир Гарипов.

Представитель Республики Казахстан Жанна Саркулова в своей речи обратила внимание, что подвиг советских воинов объединяет народы и не имеет срока давности.

В этот день на захоронении прошла заупокойная лития по воинам, после чего участники мероприятия почтили память защитников Отечества, возложив к братской могиле цветы и венки.

Организаторами вахты являются центр молодежи и общественных инициатив при поддержке министерства молодежной политики Псковской области, ПО ВППОО «След "Пантеры"», Псковское региональное отделение поискового движения России, поисковый отряд «Гвоздика».

Мероприятие реализуется в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодежь национального проекта «Молодежь и дети».