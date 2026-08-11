Четыре жительницы Псковской области представят регион на конкурсе «Миссис Россия-2026»

Псковскую область на федеральном проекте «Миссис Россия-2026» представляют четыре женщины. Тема конкурса - «Женщина-Галактика», сообщили Псковской Ленте Новостей в дирекции конкурса «Миссис Псков».
Псковскую область представляют:
- Анна Шефер - Миссис Псков-2025 (4 детей) — Псков;
- Анна Бондарева - Миссис Великие Луки-2026 (2 детей) — Великие Луки;
- Антонина Спиридонова Королева Балтии-2025, Абсолютная королева Великих Лук (3 детей) — Великие Луки;
- Лариса Сергеева — специальный приз Королев Продакшн (2 детей, 3 внуков) — Псков.
На одной сцене соберутся 100 женщин-королев со всей России.
16 августа будут выбраны победительницы конкурса «Миссис Россия-2026» в театрально-концертном зале «Москонцерт Холл».
В этом году финал посвящён юбилейной дате — 65-летию полёта человека в космос. Тема финала — «Женщина-Галактика». Более 40 городов будут представлены на одной сцене: Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Псков, Самарская область, Иркутск, Великий Новгород, Челябинск, Вологда, Смоленск, Кузбасс, Поволжье, Нижний Новгород, Великие Луки, Новокузнецк, Ейск, Чебоксары.