Профсоюзы СОЦПРОФ поддержали дальнейшее расширение сети семейных МФЦ

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ полностью поддерживает дальнейшее расширение сети семейных МФЦ. Как сообщается в Telegram-канале председателя объединения Сергея Вострецова, это не просто статистика, а показатель того, что государство и общество наконец-то начали выстраивать настоящую семейноцентричную политику.

С начала 2026 года более 160 тысяч российских семей обратились за поддержкой в семейные многофункциональные центры (семейные МФЦ). Эти специализированные центры, созданные в рамках пилотного проекта Минтруда России, продолжают расширять охват и предоставлять комплексную помощь семьям в различных жизненных ситуациях.

Семейные МФЦ работают по принципу «одного окна»: здесь можно получить социальные услуги, психологическую и юридическую консультацию, помощь в оформлении пособий и льгот, диагностику детско-родительских отношений, а также социальное сопровождение. В сложных случаях к решению вопросов подключаются организации образования, здравоохранения и другие ведомства. За семьёй закрепляется куратор, который помогает выстроить индивидуальный маршрут поддержки.

По данным, озвученным ранее в Минтруда, сеть семейных МФЦ активно развивается. К концу 2025 года в 55 регионах уже функционировали десятки таких центров, а к концу 2026 года планируется открытие дополнительных точек в новых субъектах. Проект доказал свою эффективность: семьи получают не разовую помощь, а системную поддержку, направленную на преодоление трудных жизненных ситуаций.

«Более 160 тысяч семей с начала текущего года уже получили реальную, конкретную помощь в семейных МФЦ — это не просто статистика, а показатель того, что государство и общество наконец-то начали выстраивать настоящую семейноцентричную политику. Мы в СОЦПРОФ неоднократно говорили: семья — это основа социальной стабильности и будущего страны. Когда у родителей есть возможность быстро и без лишней бюрократии получить комплексную поддержку — психологическую, юридическую, социальную — это напрямую влияет на качество жизни, снижает уровень социального напряжения и помогает людям увереннее смотреть в завтрашний день», — подчеркнул Сергей Вострецов.

По его словам, особенно важно, что центры работают не только с семьями, уже оказавшимися в трудной ситуации, но и готовы помогать превентивно.

«Социальное сопровождение, когда за семьей закрепляется куратор и подключаются смежные ведомства, — это именно тот подход, которого не хватало раньше. Мы видим, как такие меры позволяют многим семьям сохранить устойчивость, не допустить распада, обеспечить детям нормальные условия развития», — добавил председатель объединения.

Профсоюзы СОЦПРОФ полностью поддерживают дальнейшее расширение сети семейных МФЦ и считает необходимым ускорить открытие новых центров, особенно в регионах, где нагрузка на социальные службы высока, и активнее вовлекать в эту работу работодателей и профсоюзные организации.

«Защита интересов трудящихся невозможна без защиты интересов их семей. Поэтому мы готовы участвовать в мониторинге качества услуг, вносить предложения по улучшению работы центров и помогать в информировании работников о доступных мерах поддержки. Только совместными усилиями государства, профсоюзов и общества мы сможем сделать так, чтобы каждая российская семья чувствовала себя защищенной», — резюмировал Сергей Вострецов.

Эксперты отмечают, что рост обращений в семейные МФЦ отражает как расширение сети, так и повышение доверия граждан к этим

структурам. В условиях продолжающейся реализации демографической и семейной политики такие центры становятся важным инструментом практической поддержки.