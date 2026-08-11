Профсоюзы СОЦПРОФ поддержали дальнейшее расширение сети семейных МФЦ

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ полностью поддерживает дальнейшее расширение сети семейных МФЦ. Как сообщается в Telegram-канале председателя объединения Сергея Вострецова, это не просто статистика, а показатель того, что государство и общество наконец-то начали выстраивать настоящую семейноцентричную политику.
С начала 2026 года более 160 тысяч российских семей обратились за поддержкой в семейные многофункциональные центры (семейные МФЦ). Эти специализированные центры, созданные в рамках пилотного проекта Минтруда России, продолжают расширять охват и предоставлять комплексную помощь семьям в различных жизненных ситуациях.
Семейные МФЦ работают по принципу «одного окна»: здесь можно получить социальные услуги, психологическую и юридическую консультацию, помощь в оформлении пособий и льгот, диагностику детско-родительских отношений, а также социальное сопровождение. В сложных случаях к решению вопросов подключаются организации образования, здравоохранения и другие ведомства. За семьёй закрепляется куратор, который помогает выстроить индивидуальный маршрут поддержки.
По данным, озвученным ранее в Минтруда, сеть семейных МФЦ активно развивается. К концу 2025 года в 55 регионах уже функционировали десятки таких центров, а к концу 2026 года планируется открытие дополнительных точек в новых субъектах. Проект доказал свою эффективность: семьи получают не разовую помощь, а системную поддержку, направленную на преодоление трудных жизненных ситуаций.
По его словам, особенно важно, что центры работают не только с семьями, уже оказавшимися в трудной ситуации, но и готовы помогать превентивно.
Профсоюзы СОЦПРОФ полностью поддерживают дальнейшее расширение сети семейных МФЦ и считает необходимым ускорить открытие новых центров, особенно в регионах, где нагрузка на социальные службы высока, и активнее вовлекать в эту работу работодателей и профсоюзные организации.
Эксперты отмечают, что рост обращений в семейные МФЦ отражает как расширение сети, так и повышение доверия граждан к этим
структурам. В условиях продолжающейся реализации демографической и семейной политики такие центры становятся важным инструментом практической поддержки.