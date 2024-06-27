Общество

Представитель профсоюза поздравил ветеранов боевых действий с праздником

С Днем ветеранов боевых действий поздравил псковичей председатель Псковской областной организации Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий, руководитель ПРД «Союз ветеранов Кавказских войн», ветеран боевых действий Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: Псковский облсовпроф

«Сегодня, 1 июля, все, кто воевал, рисковал жизнью, отстаивал интересы нашей Великой России отмечают профессиональный праздник. Россия самая мощная страна с боевым народом. Около двух миллионов сограждан имеют статус ветеранов боевых действий в различных военных конфликтах от Алжира и Вьетнама, до Афганистана и Чечни. И, конечно же, статус ветеранов боевых действий имеют наши Герои, которые выполняют воинский долг в зоне СВО», - сказал Игорь Иванов.

Он отметил, что в Псковской области ветеранами боевых действий являются более двадцати тысяч человек, и, данный праздник заслуженно, по решению Псковского областного Собрания депутатов, стал официальным.

«Надеемся, что этот День Героев-Ветеранов, станет и общероссийским. Желаю братьям по оружию здоровья, успехов, удачи и всегда, только победы!» - заключил Игорь Иванов.