Общество

Псковская молодежь примет участие в белорусско-российском палаточном лагере «Курган»

Молодежный белорусско-российский образовательно-патриотический лагерь пройдет в рамках проведения Международной встречи на Кургане Дружбы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области

Международный палаточный лагерь «Курган — 2024» пройдет в Верхнедвинском районе Витебской области и объединит 450 молодых людей Беларуси и России.

Псковскую область на мероприятии, которое продлится с 5 по 7 июля, будет представлять делегация в составе 16 человек. Это студенты, представители общественных, патриотических и молодежных организаций, волонтеры.

Для участников молодежного лагеря подготовлены различные тематические мероприятия. Это интеллектуальный турнир «Цветы Великой Победы», конкурсы полевых газет и патриотических песен и стихов «Беларусь помнит!», участие в последнем смогут принять как индивидуальные исполнители, так и вся команда.

Молодежь России и Беларуси будет соревноваться и в различных спортивных испытаниях. На площадке лагеря пройдет военно-спортивная игра «Северный регион», будут выявлены лучшие в пулевой стрельбе, армрестлинге, поднятии гири и перетягивании каната.

Итоговым мероприятием лагеря станет участие молодежи в ежегодной встрече на Кургане Дружбы.

Лагерь проводится с целью гражданско-патриотического воспитания молодежи, создания условий и предоставления возможностей для успешной самореализации, раскрытия культурного, духовного и инновационного потенциала перспективного молодежного кадрового резерва. Задачами лагеря являются повышение идеологической, правовой и деловой культуры молодых лидеров, углубление их знаний в области психологии управления, организационных форм работы, налаживание связей и форм конструктивного сотрудничества между молодежными патриотическими организациями и общественными объединениями Республики Беларусь и Российской Федерации.