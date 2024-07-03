Общество

Борис Елкин поздравил сотрудников Госавтоинспекции с профессиональным праздником

Глава города Пскова Борис Елкин поздравил сотрудников Госавтоинспекции с профессиональным праздником, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Поздравляю сотрудников Госавтоинспекции с профессиональным праздником! Ваша ответственность и профессиональный подход к делу заслуживают глубокого уважения. Благодарю за конструктивное взаимодействие и стремление сделать наши дороги безопасными, а водителей и пешеходов более дисциплинированными. Желаю вам спокойной службы и благополучия вашим семьям. И чтобы на дорогах было как можно меньше нарушителей! С праздником!» - сказал глава города.