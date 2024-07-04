Общество

Роспотребнадзор откроет горячую линию по правам потребителей при оказании платных образовательных услуг

Роспотребнадзор откроет горячую линию по правам потребителей при оказании платных образовательных услуг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Как правильно составить договор? Какие услуги не могут относиться к платным? Можно ли вернуть деньги за некачественный сервис? Ответы на эти вопросы можно получить на горячей линии.

Звоните 8-19 июля с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

в Пскове, Псковском, Гдовском, Стругокрасненском, Плюсском, Порховском, Дновском районах: телефоны (8112)62-24-77, (8112)62-25-03;

в Великих Луках, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах: т. (81153) 7-70-96, (81153) 3-72-01;

в Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском районах: т. (81151) 2-54-02, (81138) 2-24-23;

в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах: т. 8(81152) 3-20-07.

Консультативный центр для потребителей при ФБУЗ «ЦГиЭ в Псковской области»: т. 8(8112) 66-21-16, (8112) 66-83-89.