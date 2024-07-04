Роспотребнадзор откроет горячую линию по правам потребителей при оказании платных образовательных услуг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
Как правильно составить договор? Какие услуги не могут относиться к платным? Можно ли вернуть деньги за некачественный сервис? Ответы на эти вопросы можно получить на горячей линии.
Звоните 8-19 июля с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
Консультативный центр для потребителей при ФБУЗ «ЦГиЭ в Псковской области»: т. 8(8112) 66-21-16, (8112) 66-83-89.