Общество

Госдума приняла закон об обязанности парламентариев согласовывать выезд за рубеж

Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении и в целом закон об обязанности депутатов и сенаторов согласовывать свои выезды за пределы России.

Документ внесла в палату группа сенаторов и депутатов Госдумы в июне. Изменения предлагается прописать в законе «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания РФ». Закон дополняется нормой о том, что сенаторы и депутаты Госдумы «обязаны согласовать выезд за пределы территории РФ, за исключением служебных командировок». Порядок и сроки такого согласования определят советы палат парламента. При этом указывается, что полномочия парламентариев могут быть прекращены досрочно «в случае выезда из РФ без согласования», пишет ТАСС.

В пояснительной записке указано, что необходимость изменений обусловлена возникновением новых угроз безопасности РФ в условиях проведения специальной военной операции на территории Украины, санкционного давления западных стран и значительной активизацией деструктивной деятельности иностранных спецслужб недружественных государств. Отмечается, что в результате принятия новых норм еще до выезда депутата Госдумы или сенатора можно будет предотвратить посещение им той страны, где существует опасность его ареста или реализации в отношении него иных санкций со стороны органов власти недружественных стран.