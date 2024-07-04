Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
модульный отдых
обзор
творог правда и мифы
творожные истории
мунреформа 2.0 навстречу ЕДГ
Кабельный потенциал
дело ФАПное
лавандовая ночь
очаги культуры
на пороге перезагрузки
вакансий хоть отбавляй
кадры решают всё
вкусное Пушкиногорье
Господин Рейтингомер
ENERGY кешбэк-игра
 
 
 
ещё Общество 04.07.2024 10:460 Строительство семейного досугового центра началось в Великих Луках 06.07.2024 12:090 Псковский губернатор принес соболезнования семьям семи погибших на СВО бойцов 06.07.2024 09:020 Медики показали фото ожогов, полученных псковичкой во время покоса 05.07.2024 22:202 Только 5% опрошенных выпускников хотят поступать в ведущие зарубежные вузы 05.07.2024 21:490 В Себежском районе стартовал «Курган Дружбы - 2024» 05.07.2024 21:200 Каждый третий житель Псковской области считает себя трудоголиком
 
 
 
Самое популярное 04.07.2024 11:140 Пскович заснял окровавленный труп в машине. ВИДЕО 30.06.2024 10:411 Фотофакт: новые проделки ошапурков 01.07.2024 14:109 Врио председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области назначена Ксения Григорьева 03.07.2024 12:328 Мусорный кризис онлайн 02.07.2024 01:190 В Псковской области простились с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковский губернатор принес соболезнования семьям семи погибших на СВО бойцов

06.07.2024 12:09|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своих соцсетях опубликован список из семи имен бойцов, погибших в ходе проведения специальной военной операции.

Глава региона назвал их героями, погибшими при исполнении воинского долга по защите Отечества. Это ефрейторы Алексей Куприянов, Владимир Куранов, Андрей Шестаков, гвардии рядовой Геннадий Васильев, рядовые Иван Егорин, Роман Зиминчук, Иван Хохлов.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким, - написал Михаил Ведерников. - Всю необходимую помощь семьям обязательно окажем».

Теги: #спецоперация
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете развитие туризма и сферы отдыха в Псковской области?
В опросе приняло участие 165 человек
06.07.2024, 12:230 Концерт Дмитрия Певцова в Пскове пройдет с аншлагом 06.07.2024, 12:090 Псковский губернатор принес соболезнования семьям семи погибших на СВО бойцов 06.07.2024, 12:000 Оборот сервиса SberPay превысил 1,6 трлн рублей за 5 месяцев 2024 года 06.07.2024, 11:480 В Пскове продолжают искать мужчину в татуировкой «Д»
06.07.2024, 11:201 Скончалась одна из первых ведущих программы «Время» 06.07.2024, 11:000 Объем выдач потребкредитов в Сбербанке в июне вырос на 12% с начала года, до 270 млрд рублей 06.07.2024, 10:560 Злоумышленники лишили жителей Псковской области 600 тысяч рублей и проникли на «Госуслуги» жертв 06.07.2024, 10:310 Опубликована программа второго дня кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове
06.07.2024, 10:070 Александр Котов назвал две составляющих успеха развития системы потребкооперации 06.07.2024, 09:431 Выступающий за восстановление отношений с США кандидат победил на выборах президента Ирана 06.07.2024, 09:280 Надежда Бабкина выступит сегодня на юбилейном Дне города в Порхове 06.07.2024, 09:020 Медики показали фото ожогов, полученных псковичкой во время покоса
05.07.2024, 23:000 Минэнерго сообщили, как обстоят дела с топливом в России 05.07.2024, 22:202 Только 5% опрошенных выпускников хотят поступать в ведущие зарубежные вузы 05.07.2024, 22:060 Энергетики восстановили почти 3000 км ЛЭП в Новгородской и Псковской областях 05.07.2024, 22:000 Диетолог раскрыла секреты напитка матча
05.07.2024, 21:490 В Себежском районе стартовал «Курган Дружбы - 2024» 05.07.2024, 21:400 Водитель великолукской молочной компании получил тяжелые травмы в ДТП 05.07.2024, 21:310 В Опочке готовятся к новому отопительному сезону 05.07.2024, 21:300 Ремонт дорог на улице Пожиговской в Пскове и поселке Панино начнут с 10 июля
05.07.2024, 21:300 Выставка к 180-летию Римского-Корсакова откроется в Вечаше 05.07.2024, 21:230 Олег Лебедев поделился снимками разрушительных последствий урагана в Куньинском районе 05.07.2024, 21:200 Каждый третий житель Псковской области считает себя трудоголиком 05.07.2024, 21:000 Завершаются фасадные работы на колокольне Троицкого собора
05.07.2024, 21:000 Врач рассказал, какое мороженое категорически нельзя покупать 05.07.2024, 20:551 Свадьбу в славянском стиле сыграли в Великих Луках 05.07.2024, 20:510 Фольклорный фестиваль «Знак русского» пройдет в Усвятском районе 13 июля 05.07.2024, 20:401 Браконьера задержали за незаконную рыбалку в районе Самолвы
05.07.2024, 20:360 Великолукские приставы помогли фирме вернуть задолженность по договору поставки  05.07.2024, 20:300 «Беседка»: Эдуард Пичугин о кинофестивале «Западные ворота». ВИДЕО 05.07.2024, 20:200 Псковские росгвардейцы обеспечат безопасность при проведении 65-го Кургана Дружбы 05.07.2024, 20:000 Кубок Псковской области по компьютерному спорту пройдёт с 9 по 14 июля
05.07.2024, 19:510 Николай Козловский: В Великих Луках планомерно преображаются дворы многоквартирных домов 05.07.2024, 19:430 Движение транспорта возобновилось по улицам Гагарина и Металлистов в Пскове 05.07.2024, 19:400 Порядка 400 фильмов отсмотрели организаторы «Западных ворот» при подготовке к фестивалю 05.07.2024, 19:230 Группа «Вольный ветер» выступит на фестивале «Довмонт Псковский»
05.07.2024, 19:200 Опоры освещения на улице Максима Горького в Пскове сбивают второй раз за лето 05.07.2024, 19:180 Что нельзя делать, если гроза застала вас в автомобиле, рассказал специалист 05.07.2024, 19:180 Жители Пскова стали чаще пить кофе 05.07.2024, 19:090 Псковичи могут поддержать Туристский информационный центр на Всероссийской премии
05.07.2024, 19:010 Об участниках и жюри первого кастинга «Битвы талантов» в Пскове рассказали организаторы 05.07.2024, 18:531 Водитель ВАЗ сбил пешехода в Пскове 05.07.2024, 18:373 Кинофестиваль «Западные ворота» открылся в Пскове 05.07.2024, 18:320 Интерактивную площадку для детей откроют в Изборской крепости в День любви, семьи и верности
05.07.2024, 18:270 Грузовик насмерть сбил пешехода в Пскове 05.07.2024, 18:260 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о кинофестивале «Западные ворота» 05.07.2024, 18:200 Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о «пожирающей мозг» амебе 05.07.2024, 18:060 Выставка создателя «Митьки» открылась в Пскове
05.07.2024, 18:012 Алеся Михачева: У меня никогда ни с кем не было конкуренции 05.07.2024, 18:000 Великолукская семья Александровых участвует в финале конкурса «Это у нас семейное» 05.07.2024, 17:541 Пассажир автомобиля попал в реанимацию после столкновения с автобусом в Пскове. ФОТО 05.07.2024, 17:500 Почти половина псковичей считают, что их работа позволяет развивать профессиональные навыки - опрос
05.07.2024, 17:300 Tele2 модернизировала сеть на транспортных узлах по всей России 05.07.2024, 17:220 Псковича осудили за кражу кошелька 05.07.2024, 17:090 Спектакль «Лягушки» приглашен на XV Международный театральный фестиваль «Александринский» 05.07.2024, 16:561 «Чай втроем»: Алеся Михачева о самом главном мужчине, любимых ромашках и зависти. ВИДЕО
05.07.2024, 16:430 Великолучанин до смерти забил соседа битой из-за денежных разногласий 05.07.2024, 16:360 Смерч запечатлели близ Пскова. ВИДЕО 05.07.2024, 16:320 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 5 июля 05.07.2024, 16:300 О том, как поэт «…жил анахоретом», смогут узнать гости Пушкинского заповедника
05.07.2024, 16:160 Насосная станция на подземных переходах в Великих Луках в период сильных ливней отработала штатно 05.07.2024, 16:130 «Прессинг»: Куда деваются журналисты. ВИДЕО 05.07.2024, 16:110 Дураки и дороги, тропинки и дурочки 05.07.2024, 16:070 «Пастырь»: о Петровом посте и празднике святых равноапостольных Петра и Павла. ВИДЕО
05.07.2024, 16:000 Ярмарка мастеров пройдет в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в Пскове 05.07.2024, 15:520 Псковские боксеры присоединились к Всероссийскому марафону «Сила России» 05.07.2024, 15:400 Несколько кадровых решений предложили на заседании коллегии судей Псковской области 05.07.2024, 15:280 Передвигающегося с трудом мужчину ищут в Пскове
05.07.2024, 15:070 «Новый квартал» благоустроил территорию дома №17 на улице Завеличенской в Пскове 05.07.2024, 15:030 До 15 лет лишения свободы грозит псковичке за распространение наркотиков  05.07.2024, 14:550 В Псковской области мужчину ранило сброшенным с полуприцепа колесом  05.07.2024, 14:504 Алеся Михачева: Мне нравится то, чем я занимаюсь
05.07.2024, 14:451 Один человек погиб и шестеро пострадали в результате тройного ДТП на выезде из Пскова 05.07.2024, 14:420 Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению сироты из Псковской области 05.07.2024, 14:340 Бензин Аи-92 на бирже подорожал за неделю на 5,5% 05.07.2024, 14:130 «Беседка»: Эдуард Пичугин о кинофестивале «Западные ворота»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru