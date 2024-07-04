Псковский губернатор принес соболезнования семьям семи погибших на СВО бойцов

Алеся Михачева: У меня никогда ни с кем не было конкуренции

Великолукская семья Александровых участвует в финале конкурса «Это у нас семейное»

Пассажир автомобиля попал в реанимацию после столкновения с автобусом в Пскове. ФОТО

Почти половина псковичей считают, что их работа позволяет развивать профессиональные навыки - опрос