Псковский губернатор принес соболезнования семьям семи погибших на СВО бойцов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своих соцсетях опубликован список из семи имен бойцов, погибших в ходе проведения специальной военной операции.
Глава региона назвал их героями, погибшими при исполнении воинского долга по защите Отечества. Это ефрейторы Алексей Куприянов, Владимир Куранов, Андрей Шестаков, гвардии рядовой Геннадий Васильев, рядовые Иван Егорин, Роман Зиминчук, Иван Хохлов.
«Приношу искренние соболезнования родным и близким, - написал Михаил Ведерников. - Всю необходимую помощь семьям обязательно окажем».