Общество

Ростовские студенты привезли псковским военным театрализованную программу

В регион прибыли участники автопробега «Дороги славы – наша история», сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В течение десяти дней студенты Ростовского государственного университета путей сообщения и участники патриотического движения посетят в России и Беларуси Тулу, Ржев, Псков, Витебск, Брест, Минск, Гродно, Мемориальный комплекс «Хатынь», Кардымово, Соловьеву переправу, Москву.

В Пскове участники автопробега возложили цветы к братской могиле военнопленных и гражданских жителей, погибших в концлагере Кресты. После памятного мероприятия посетили Музей оккупации и геноцида населения, а также познакомились с достопримечательностями города.

Ключевым моментом автопробега станет театрализованная музыкальная программа «От войны к миру». Студенты представят ее в псковской дивизии ВДВ.