Общество

Ввоз продукции из 59 стран проконтролировали на границе в Псковской области

Ввоз продукции из 59 стран на территорию России проконтролировали на госгранице в Псковской области за шесть месяцев текущего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Более 24 тысяч тонн продукции животного происхождения, 60 тысяч тонн кормов и кормовых добавок, более 387 млн доз вакцин, 208 тысяч литров и 136 тонн ветеринарных препаратов ввезли в Россию через границу государства в Псковской области.

К основным ввозимым товарам относятся рыба, рыбо- и морепродукты – 11,4 тысячи тонн, молоко и молочная продукция – 8,7 тысячи тонн, мясо и мясопродукты – 3,5 тысячи тонн. Также было ввезено 1,3 тысячи тонн готовой продукции и 666 тонн сырья животного происхождения.

В отношении всех партий поступившей продукции государственные инспекторы управления осуществили ветеринарный контроль. Все товары соответствовали ветеринарно-санитарными требованиями и были направлены в адреса грузополучателей.