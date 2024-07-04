Общество

Меры поддержки беременных псковичек перечислила Наталья Мельникова

Конкретные меры поддержки беременных женщин и условия получения пособий обсудили в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Социальный фонд заботится о беременных женщинах, оказывает комплексную поддержку молодым родителям и семьям с детьми. Из года в год ведется большая аналитическая работа, чтобы улучшать и повышать эффект от оказываемых государственных услуг. Главное – знать и вовремя использовать положенные пособия», - отметила управляющий отделением Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова.

На 2024 год женщины, вставшие на учет на ранних сроках беременности, имеют право получать ежемесячные пособия в размере 8 337 рублей, 12 506 рублей и 16 675 рублей, в соответствии с уровнем дохода женщины. Размер пособия зависит от нуждаемости семьи, которая определяется в индивидуальном порядке. Беременная женщина имеет право на получение родового сертификата, который покроет расходы на все необходимые медицинские услуги, связанные с беременностью и родами, а также наблюдением новорожденного в детской поликлинике в течение первого года жизни.

Также будущим мамам устанавливается пособие по беременности и родам, и затем выплачивается единовременное пособие при рождении ребенка.

Телефон горячей линии отделения Социального фонда России по Псковской области: 8(800)200-00-98.