Общество

Каждый четвертый пскович-руководитель считает, что брюнетки работают эффективнее — опрос

Согласно мнению 25% руководителей-мужчин, брюнетки демонстрируют более высокую эффективность в выполнении своих профессиональных обязанностей по сравнению с коллегами-женщинами, имеющими другой цвет волос. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие мужчины-руководители и представители экономически активного населения, работающие под руководством женщины из Пскова.

14% мужчин-начальников убеждены в повышенной работоспособности блондинок, а 7% считают, что лучшими сотрудницами являются рыжие. Впрочем, каждый второй руководитель (50%) затруднился дать однозначную оценку: «Главное, чтобы были грамотными»; «Они же постоянно перекрашиваются!»

Судя по опросу псковичей, работающих под началом женщин, среди начальниц преобладают брюнетки: об этом сообщил 40% респондентов. У каждого третьего опрошенного, трудящегося под руководством женщины, начальница — блондинка (32%), у 6% — обладательница рыжих волос.