Общество

Иван Мешков о благоустройстве пустыря в Любятово и работе с избирателями

Гостем программы «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 9 июля стал депутат Псковской городской Думы по округу №3 Иван Мешков. Он рассказал об итогах работы за прошедший год, результатах контрольного выезда на округ, а также благоустройстве дворовых территорий и работе с аварийными деревьями.

Что удалось сделать за год

- Очередной плановый депутатский выезд не так давно состоялся на ваш округ. Что было сделано с момента предыдущего выезда, а какие планы пришлось перенести и решать в краткосрочной перспективе?

- Работы провели много, в том числе и по микрорайону Паневик. И дороги у нас размытые были, благодаря оперативной работе УГХ все это удалось ликвидировать.

- Это последствия ливня? Или еще весной?

- В том году размыло дорогу, когда был большой поводок. Соответственно, воды было очень много, и дорогу размыло, но оперативно это устранили. В предыдущий контрольный выезд говорили, что под линией электропередачи надо было вырубить лес и мелколесье, и это сделано. И по Любятово очень много работ сделано, и дорогу на Новгородской сделали, и на Николая Васильева дорогу делали. То есть работы сделано очень много, и результаты, конечно же, есть.

В этот выезд были обозначены дополнительно новые вопросы, которые мы с главой обсудили, подвели некий итог. Процентов 40 из просьб и пожеланий граждан выполнены. А есть те вопросы, которые перенесли на 2025-й и на 2026-й годы.

- Это связано с плановой работой, с бюджетным процессом, с комплексностью тех вопросов, которые задают люди?

- Отчасти по многим вопросам надо делать проектно-сметную документацию, она в этом году изготавливается. Например, в Лисьих Горках был водопровод, который пришел в негодность. В этом году делают проект, в следующем году реализация его. В большей степени связано с этим.

- То есть процесс идет?

- Процесс идет, да. А второй вопрос – нехватка, безусловно, бюджетных средств. Потому как было желание заменить контейнерные площадки, которые относятся к муниципалитету, и поставить их закрытого типа. Две поставили. У меня было в заявке 12 штук. На 10 ждем, если средства освободятся и где-то будет возможность у муниципалитета их выделить, то, надеюсь, выделят.

Памятник культуры на Льва Толстого, 14

- Памятник истории и культуры на улице Льва Толстого, 14. Меняются собственники, периодически появляются по периметру ограждения, потом ничего с памятником не делается, ограждение ломается и так далее. Какой можно выход из этой ситуации рассмотреть? Расскажите, что внутри этой ситуации?

- На сегодняшний день это здание продано ООО «Августина». У них есть лицензия на реставрацию объектов культурного наследия. Буквально месяц назад им это здание продали. Если обратиться к событиям два-три года назад, также здание было продано, собственник этого здания никаких действий не предпринимал и ничего с этим процессом не делал. С ним произошло расторжение договора и в период, когда с одним расторжением произошло, а новый еще не приобрел, это все было по сути в зоне ответственности управления городского хозяйства.

Мы с ними ввели переписку и благодаря действиям УГХ восстанавливали забор, но, опять же, не сильно много муниципалитет может выделить средств, чтобы полностью законсервировать это здание. Был восстановлен забор, а окна, двери законсервировать не удалось. Соответственно, дети ломали, заходили в это здание, какие-то мероприятия свои детские проводили. И вот ситуация была такая. Месяц назад здание продали. Перед продажей, соответственно, УГХ по новой восстановили забор. И на сегодняшний день мы сейчас ведем переговоры с «Августиной», пытаемся выяснить, когда и в какие сроки они начнут реставрационные работы, а до этого момента просим их, чтобы они полностью законсервировали здание, чтобы ограничить доступ любых людей на территорию данного объекта.

- По этому вопросу обращения от избирателей были, да?

- Конечно, люди из близлежащих домов на это также обращали внимание. И поэтому вся эта работа велась. И мы сами видим, и помощники мои видят. Соответственно, граждане помогают.

- Прилегающая территория является активно проходимой. А состояние ее, скажем так, оставляет желать лучшего. Что будете делать с этим?

- Эту территорию надо благоустраивать. Большая часть этой территории относится как раз к объекту, который выиграла «Августина».

- То есть это их территория?

- Большая часть - да. Там проезжая часть. Ну, примерно 6 метров в ширину и 20-30 метров в длину. И большая часть из неё как раз относится к объекту культурного наследия.

- А по существу это что?

- Это придомовая территория двух объектов. Один многоквартирный дом, часть относится к нему, и часть относится к объекту культурного наследия.

Площадка для ТКО на улице Вокзальной

- Ещё один пункт контрольного выезда – это улица Вокзальная, 48. Здесь, как рассказали люди, необходимо проработать вопрос проведения ремонта проезда во двор, он же подъезд к площадке складирования твёрдых коммунальных отходов. Вот здесь какое решение?

- Тут больше даже не дворовую территорию ремонтировать надо. Сам двор - Вокзальная, 48. Асфальт хороший, подъезд к площадке ТКО – грунтовая дорога. На сегодняшний день это территория муниципалитета, с главой города мы обсудили, они сейчас посмотрят, какие возможности можно изыскать, чтобы сделать асфальто-бетонное покрытие к площадке ТКО.

- То есть это не подсыпка, не ФАМ, это всё-таки асфальт?

- Нет, по-хорошему, там надо делать подъезд к площадке по сбору ТКО.

- Состояние проезда таково, что требует срочных решений? Или еще не совсем не выдерживает критики, и можно в какую-то плановую программу включить?

- Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Это не только удобство с точки зрения подъезда большегрузов. Вокзальная, 48, близлежащие дома - там в основном живут граждане пожилого возраста. И проблема вся, когда проходит дождь, осадки, либо зима, когда скользко, очень много я и видел, и знаю точно, что бабушки идут, и они там падают. Там чистый лед в основном. Поэтому тут чем быстрее мы этот вопрос закроем, тем гражданам будет лучше.

- Знаю, что по Толстого, 14, прилегающей территории, были обращения и в сторону управляющей компании.

- Были. Это 6-я управляющая компания. Они стараются, пытаются, работают, но работают очень слабо. Очень слабо.

Проблема с «управляйкой»

- В чем это выражается?

- Да даже в том, что дворников во дворе вы никогда не увидите. Один дворник бегает по разным дворам и пытается что-то сделать, но одним дворником или двумя большой микрорайон никогда в жизни не закроешь. Это и по улице Металлистов видно, там дома №2, №4, №6, дома рядом с объектом культурного наследия. Я там дворника не видел никогда. Разговариваю с жильцами, они говорят, что звонят в управляющую компанию, там ругаются, и только после этого кто-то появляется. Вот такая ситуация там.

- А жалобы, обращения в прокуратуру, в правительство Псковской области?

- Жалуемся, предписания выписывают, какие-то исправляют. Если масштабно смотреть, управляющая компания очень слабая и очень «слабоответственная», так сказать.

- Наверняка не одна она только работает на вашей территории, на территории вашего округа, если сравнивать?

- К ней больше всех вопросов.

- Сколько всего «управляек» работают у вас?

- Три.

- Остальные все посильнее?

- Две любятовские посильнее, на контакт идут. Есть ряд спорных вопросов, конечно. С гражданами пытаемся решить - и с гражданами, и с управляющей компанией. Отзываются управляющие компании. Если сам звоню - отзываются и помогают в решении вопросов.

- А в чем, как вам кажется, если системно говорить про управляющие компании и их работу, самое слабое место?

- Управляющая компания - это общество с ограниченной ответственностью, коммерческая структура, которая должна извлечь прибыль. Если они считают, что прибыли недостаточно, соответственно, они где-то пытаются экономить. И на дворниках в том числе. На дворниках, на каких-то оперативных работах. И с этого получается вот такая ситуация. Это первый момент. Второй момент. Надо опять же об этом говорить. О том, что платежеспособность наших граждан тоже оставляет желать лучше. Очень, очень большие неплатежи и в управляющей компании в том числе. Это действительно так.

Детские площадки

- Иван Александрович, в этом же дворе, напомню, Вокзальная, 48 можно установить детскую площадку?

- Да, можно.

- Расскажите, какой схемой? Насколько я понимаю, склонился разговор к тому, чтобы создавать ТОС?

- Разговор, действительно, к этому склонился, но, опять же, предыстория этой территории, которую граждане с Вокзальной, 48 хотят благоустроить, детскую площадку поставить, это территория бывшего детского сада, до этого это были еще ясельки. В общем, на сегодняшний день территория зарастает. Это не прям большой двор. Там, я полагаю, квадратов, наверное, 250-300. Почему именно предложили ТОС? На сегодняшний день ТОС – это как инструмент. В рамках ТОС мы можем выбрать сами ту площадку, которую хотим поставить, поучаствовать в конкурсе и получить деньги на это и реализовать при помощи муниципалитета в том числе. Более того, ввиду того, что территория муниципальная, муниципалитет говорит о том, что они готовы рассмотреть нашу просьбу и принять к себе эту площадку на баланс. То есть, почему именно ТОС? Только для того, чтобы жильцов дома привлечь к этому процессу.

Я, безусловно, сказал, что с ТОСом я помогу, какие документы надо правильно оформить, тоже поможем. То есть мне нужна просто инициативная группа, которая реализует свою задумку.

- А есть ли она там?

- Группа есть, желаний нет.

- А почему?

- Сложно сказать. Я думаю, что в большей степени это относится к тому, что процентов, наверное, 65-70 - граждане довольно зрелого возраста. А остальная молодежь не сильно готова, так сказать, привлекаться к общественной деятельности. Поэтому на сегодняшний день есть у нас два гражданина, которые в этом поучаствуют, но мне надо их пять. Соответственно, я сейчас ищу в доме более молодых ребят, которые готовы этим вопросом позаниматься. И будем в любом случае реализовывать.

Активность ТОСов

- В целом на округе номер три как приживаются ТОСы?

- У меня вся эта ситуация, честно скажу, сложная. Два ТОСа мы создали, на следующий год планируем поучаствовать в конкурсе. У меня сложности еще в чем. Первое, очень разновозрастные граждане живут. И в основном это опять же зрелые люди, которые не сильно хотят этими ТОСами заниматься. Есть по ТОСам, безусловно, граждане 30-40 лет, кому это интересно. Вот таких мы пытаемся искать и через них или с их помощью этот процесс реализовать, чтобы они пользовались этим инструментом. Объясняем, почему им надо пользоваться. Это живые деньги, которые вам дают. И мы можем очень многие вещи делать. Тяжело идет, но идет.

Общественная территория на улице Новгородской

- Территория у дома №26 на улице Новгородской нуждается в благоустройстве. Общественное пространство можно привести в порядок в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Есть ли тут перспективы?

- Перспектива здесь очень большая. История этой территории длится уже лет 15, наверное.

- А что она из себя представляет, Иван Александрович?

- Это кусочек двора, Новгородская, 26, а перед ним большой пустырь. Ранее этот пустырь был выделен под строительство магазина. Строительство началось, потом оно остановилось. То, что строители сделали, соответственно, граждане разнесли. И начали расти деревья. Я все время искал участок, который можно по программе «Комфортная городская среда» благоустроить, чтобы в Любятово появился некий «оазис». Я пытался, искал, а потом мне вот эта территория покоя не давала. По ней мы с гражданами очень много общались и говорили о том, что ее надо благоустроить.

Мы пытались найти, кто владелец. Наконец нашли. На сегодняшний день ситуация складывается так, что я обратился и в УГХ, и в градостроительную деятельность, и мы сейчас переводим эту землю, чтобы ее можно было использовать под программу «Комфортная городская среда». Вот сейчас идет глобальное переоформление земли. Как только мы получим обратную связь от администрации города, что эта работа проведена, мы подаем заявку, делаем проект. И я рассчитываю, что за год-два все-таки будем участвовать в программе, и мы в эту территорию приведем в порядок.

- Что намереваетесь включить в проект?

- Я хочу там поставить детскую игровую зону хорошую. Вокруг этой зоны предполагается сделать объездные пути, потому как там две дороги, ведущие к многоквартирным домам. И сделать пешеходную зону, лавочки поставить. Поставить фонарные столбы, чтобы вечером, допустим, как-то уют уличный создавать. Я думаю, в этой части люди очень должны быть заинтересованы. Тем более, вокруг этой территории четыре дома. Большие четыре дома. И они должны полностью включиться. Опять же, это все будет происходить прямо у них. Это нужно гражданам в первую очередь, чтобы создать себе уютную территорию вокруг. Не просто я зашел в дом, закрыл дверь, вот это моя крепость. А чтобы люди вышли во двор, и у них было благоустроена территория не только перед домом, но и немножко дальше.

Аварийные деревья

- Каким образом с зелеными насаждениями поступают в вашем округе?

- У меня с зелеными насаждениями тоже есть проблемы. Очень много аварийных деревьев.

- Тополя? Или не только?

- И не только тополя, очень много разных деревьев. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что очень много аварийных деревьев находятся, по сути, на дворовой территории, которая является частной. И муниципалитет приехать и спилить там дерево не может. Те деревья, которые находятся на муниципальной земле, мы подаем заявки, комиссия рассматривает, приезжает, смотрит, по итогу спиливает, но очень большая масса деревьев на частных территориях. Муниципалитет помочь ничем не может. Когда гражданам объясняют, что это их дерево и по их заявке его должна спилить управляющая компания, люди скидываться на это не хотят.

Если есть территория, на которой люди хотят посадить деревья, они их садят, но они не думают о том, кто потом будет смотреть за деревом, кто будет ухаживать за ним, кто впоследствии будет спиливать. Мы сегодня посадили, сделали хорошее дело, а дальше что с ним – непонятно. Таких примеров у меня на округе много. Были высажены деревья. Вот они маленькие, потом пошли обращения граждан, что их надо подвязывать, а тех, кто сажал - этих людей уже нет. И кто будет подвязывать, следить за этим хозяйством, тоже нет. Более того, разрешение муниципалитет на высадку этих деревьев не давал, хотя по закону граждане должны обратиться в муниципалитет и должны получить соответствующие документы и разрешения. Соответственно, кто-то проявил инициативу, посадил, а дальше что с этим будет - непонятно.

Общение с избирателями

- Вы довольно часто бываете в округе и общаетесь с людьми, что называется, глаза в глаза, но это не отменяет факты и, наверное, ежемесячных приемов?

- Ежемесячные приемы у меня есть, они проводятся раз в месяц. Я у себя на странице в социальных сетях это публикую. Приемы проходят, но в основном все общение проходит через социальные сети, либо когда я еду в округ.

- Социальные сети помогают вам в работе?

- Да. Я сам веду свою страницу, кто мне пишет, я сразу отвечаю. То есть там нет такого, что человек сегодня написал, и мы про него забыли. Нет. Буквально два часа, и начинается диалог.

Беседовала Любовь Кузнецова

Видеоверсию эфира смотрите по ссылке ниже.