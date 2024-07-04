Общество

Споры о воспитании детей помогает решать псковский омбудсмен

Большинство обращений к уполномоченному по правам человека в Псковской области связано с решением проблем воспитания детей между родителями и бабушками, дедушками. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Шахов в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Есть такие ко мне обращения, действительно. Приходится эти вопросы рассматривать. В любом случае, конечно, итоговый вариант, если мы не договоримся, решает суд, но все-таки в рамках нашего консультативного обращения возможности как-то довести до сведения, что и бабушки, и дедушки вправе участвовать в воспитании детей, с ними общаться, мы находим необходимые компромиссы», - рассказал Дмитрий Шахов.

Также омбудсмен добавил, что и международное право, и российское всегда строится на том, что брак - это зарегистрированный союз между мужчиной и женщиной, подлежащий регистрации в полномочных органах. Именно зарегистрированный брак дает все юридические права и обязанности будущим членам единой семьи.