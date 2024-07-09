Общество

Дети сотрудников посетили Псковский филиал Университета ФСИН России

Акцию «Один день на службе с папой (мамой)», приуроченную к Году семьи, провели в Псковском филиале Университета ФСИН России. Участники познакомились с особенностями службы своих родителей в образовательной организации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

Детей в возрасте от 7 до 18 лет в Псковском филиале Университета ФСИН России встретил полковник внутренней службы Вадим Ильин, который рассказал, что прошел путь профессионального становления в стенах этой образовательной организации, выпускником которой является: прошел путь от курсанта до начальника курса учебно-строевых подразделений, а на сегодняшний день является заместителем начальника Псковского филиала университета по кадрам.

Дочка полковника 13-летняя Анастасия Ильина – частая гостья в Псковском филиале Университета ФСИН России и вместе со своими сестрами постоянная участница всех мероприятий, где собираются семьи сотрудников – от творческих и спортивных конкурсов, включая «Папа, мама, я – спортивная семья», до мероприятий патриотической направленности. Настя дружна с дочкой сотрудников Петровых – Дианой, которая также не первый раз проводит день на работе у родителей. Обе девочки признаются, что мечтают пойти по стопам своих родителей и хором говорят, что хотят стать офицерами, чтобы служить Родине.

В очередной раз они увидели музейную экспозицию филиала и сами рассказали другим детям сотрудников об истории становления образовательной организации, после чего у курсантов взяли уроки строевой подготовки.

18-летний Иван вместе с другими гостями на плацу не маршировал, он это время провел на заседании научного кружка «Цивилистика», которое провела его мать – начальник кафедры гражданско-правовых дисциплин Наталья Абрамова.

«Один день на службе с родителями для ребят прошел интересно и познавательно, но главная – объединяющая цель акции, приуроченной к Году семьи, на наш взгляд, достигнута: дети хотят равняться на своих пап и мам, а что еще может быть важнее этого?» – отметила инспектор группы воспитательной и социальной работы с личным составом Светлана Петрова.